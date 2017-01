Pastor Valdemiro pede doação de R$ 8 milhões a fiéis

O valor cobre exatamente 30 dias de produção do canal Rede Mundial

© Rede Mundial

O pastor Valdemiro Santiago, atacado com golpes de facão durante um culto no último domingo (8), precisa de R$ 8 milhões e quer que os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus o ajudem a consegui-lo. O valor cobre exatamente 30 dias de produção do canal Rede Mundial, que é o cartão de visitas da igreja e transmite cultos na NET ou em UHF no canal 32.1.

Conforme informou o UOL, o pedido do pastor Valdemiro foi feito na TV, no programa desta terça-feira (10). “Eu preciso de ajuda para pagar este canal, esta obra”, declarou, ao lado da mulher, a bispa Franciléia.

A Igreja Mundial tem oito mil fiéis, nas contas do próprio bispo, e a campanha pede que cada um deles doe R$ 1 mil. Em outro programa nesta semana, o pastor Valdemiro disse que a camisa que ele usava durante o atentado será guardada para “curar” os fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus.

“Passaram até a camisa ensanguentada no manto. Quando ela (a fiel) tocou no manto, ela ‘aplumou’. Foi curada. O demônio fez o serviço dele, mas acabou dando o contrário. No acerto de contas com o diabo, foi assim: ‘E aí, como é que foi com o Valdemiro? O saldo foi negativo. Porque teve até gente que saiu curada’”, afirmou, de acordo com a Veja.

Valdemiro foi atacado durante um culto no domingo (8) por Jonathan Gomes Higino, que aguardava em uma fila para ser abençoado pelo religioso. O pastor foi socorrido e levado para para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde levou 25 pontos no pescoço. O agressor foi preso.

Fonte: NAOM

Link original: https://www.noticiasaominuto.com.br/brasil/330698/pastor-valdemiro-pede-doacao-de-r-8-milhoes-a-fieis