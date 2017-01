Jó Miranda e DJ Paulo André animam o ‘Forró do Talco de Verão’

Dando sequência à temporada de verão do projeto Forró do Talco o cantor, compositor e sanfoneiro Jó Miranda se apresenta no próximo domingo, dia 15, na casa de shows Cubanakan, que abre os portões às 19h30. O convidado especial da noite é o DJ Paulo André, já conhecido do público forrozeiro.

“Todo o movimento em prol do nosso projeto é bem vindo e por isso resolvemos incluir a discotecagem de forró durante o show. É a música, os forrozeiros, o público fiel e os artistas que participam durante todo o ano que fazem, junto conosco, o Talco acontecer durante todo esse tempo. Por isso estamos sempre trazendo novidades”, afirma Jó Miranda.

Forró do Talco

Mais de 25 mil pessoas já estiveram presentes no Forró do Talco durante cinco anos consecutivos, sempre aos domingos. O projeto, idealizado e comandado por Jó que é um dos principais representantes do forró gênero na Bahia, é referência também em outros estados e países, atraindo forrozeiros de todo o Brasil e do circuito de europeu que tem crescido gradativamente.

Serviço:

FORRÓ DO TALCO

DATA: 15 DE JANEIRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 19H30

LOCAL: CUBANAKAN

ENDEREÇO: Avenida Otávio Mangabeira, 3185 – Jardim de Alah

ATRAÇÕES: JÓ MIRANDA E DJ PAULO ANDRÉ

COUVERT: R$ 20,00 no dia do evento. Nomes enviados para a lista no e-mail listajomiranda@hotmail.com pagam apenas R$ 10,00.

MAIS INFORMAÇÕES: (71) 99602-5361/3012-8147