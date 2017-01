Mangia che Te Fa Bene! Comer e Beber pode se tornar uma experiência única na Itália

A Itália é conhecida e aclamada por sua alta gastronomia e pelos vinhos de qualidade produzidos no país. No meio de tantos destinos conhecidos para se comer e beber, existem pequenos paraísos escondidos, que conseguem unir estes dois pontos à paisagens e experiências magníficas. A diretora e fundadora da Costa Brava Viagens e Eventos, Juliana Schwartzmann, visitou três resorts localizados em diferentes regiões do país que podem transformar a sua viagem em uma lembrança muito além dos pontos turísticos mais famosos.

Toscana

Uma das regiões mais conhecidas e visitadas quando falamos de Itália esconde alguns destinos poucos conhecidos dos brasileiros. No coração da Toscana Maremma, próximo a Florença, o Hotel L’Andana une a beleza dos vilarejos típicos do interior da Itália, com o belo litoral do Mar Mediterrâneo, ficando bem próximo à praia de Castiglione dela Pescaia. O hotel tem 500 hectares e é do renomado chef Alain Ducasse o que já o credencia como uma experiência gastronômica inquestionável. Além disso, ele possui uma vinícola própria, a Acquagiusta, onde é possível fazer degustações de vinho. Aqueles que buscam uma experiência ainda mais intensa podem ter aulas de culinária e aprender as maravilhas servidas no restaurante do resort, o La Trattoria Toscana, que é premiado com estrela Michelin.

O L’Andana também oferece opções para os apaixonados por esportes e natureza. No meio de uma floresta, os hóspedes podem praticar mountain biking, golfe, tênis, futebol, yoga, passear a cavalo, ou ainda, ir para a praia curtir um kite surfing ou um mergulho. Para aqueles que buscam um momento de reflexão, o local também oferece um spa de alta qualidade, com programas especiais em conjunto com uma alimentação personalizada.

“Impossível não se encantar pelas paisagens e por toda a experiência apresentada pelo L’Andana. Você está na Toscana, mas também pode conhecer o litoral, que é belíssimo. Por isso, o local também é muito utilizado para casamentos. Com certeza, todos os convidados não esquecerão da festa e da oportunidade que os noivos ofereceram ao se casar ali”, conta Juliana Schwartzmann.

Norte da Itália

Próximo a região dos lagos D’Iseo e Di Garda, ao norte da Itália, está localizado o L’Albereta. O resort foi criado dentro de uma vila do início do século 20, o que dá um charme especial para as suas construções. Se não bastasse a beleza arquitetônica para acalmar os hospedes, o hotel possui o SPA Espace Vitalité Henri Chenot Wellness & Medical Centre, que conta com médicos especializados em tratamentos visando o equilíbrio entre mente e corpo de seus hóspedes.

Para brindar este momento, o L’Albereta está localizado entre as vinícolas Bellavista e Contaldi Castaldi, onde é possível fazer degustação de vinhos e dos espumantes Franciacorta, reconhecido como um dos melhores do mundo. O restaurante do resort também é uma experiência única da alta gastronomia italiana. “Lindo do começo ao fim, o L’Albereta é um convite irrecusável para aqueles que buscam sossego. Não tem como não se apaixonar pelas suas paisagens, vinhos e culinária. Vale a pena também tirar algumas horas para conhecer o lago D’Izeo e fazer um belo passeio de barco pela região”, afirma Juliana Schwartzmann.

Veneza

Falar de Veneza parece ser sempre um ponto batido, mas o hotel Bauer Palazzo pode renovar a sua experiência na cidade. Próximo da Piazza San Marco, o resort é um verdadeiro palácio. Ele preserva estilo clássico veneziano do século 19 em seus ambientes, adornados com lustres de cristal Baccarat, espelhos, pisos de mármore, mosaicos e móveis entalhados. Unindo a isso, você pode curtir, junto de um belo vinho, a paisagem vista de um dos pontos mais altos de Venezza, conhecida como o Settimo Cielo.

“Veneza é linda e romântica sempre, mas o Bauer Palazzo consegue deixá-la ainda mais encantadora. Você se sente realmente no século 19 com toda a beleza das instalações do hotel e com a qualidade com que foram preservadas. Além disso, ele fica próximo ao centro da cidade, mas do outro lado do canal, o que facilita para conhecer os pontos turísticos ao mesmo tempo em que preserva o seu descanso longe do burburinho”, explica Juliana.

O hotel oferece um tour maravilhoso por uma fábrica de cristais, na Ilha de Murano. No local, além de conhecer como são produzidos os vidros, reconhecidos mundialmente pela sua qualidade, você terá a oportunidade de confeccionar o seu próprio cristal. Uma experiência única.

