Algodão Doce – Troféu Internet (SBT): Atração da Turma da Pakaraka concorre como Melhor Programa Infantil de 2016

A votação está sendo realizada através do link: http://www.sbt.com.br/trofeuinternet/

O programa Algodão Doce, comandado pela Turma da Pakaraka (formada pelos palhaços Pepeu, Pepita, Barru e as bonequinha Vermelhinha, Rosinha e Laranjinha) está concorrendo na categoria “Melhor Programa Infantil” no Troféu Internet idealizado pelo SBT. Link para votação: http://www.sbt.com.br/trofeuinternet/

A atração já foi eleita como Melhor Programa Infantil de TV no ENAI 2016 (Encontro de Animadores e Recreadores do Brasil) e também concorre como “Melhor Programa de Entretenimento” pela TV Diário (Fortaleza/CE), devido à grande audiência e sucesso absoluto no nordeste. Voltado para o público infantil e juvenil, o programa tem conquistado as famílias brasileiras levando para as telinhas a luz da modernidade e o universo infantojuvenil através de games, jogos e promoções interativas. Além disso, traz participações especiais de artistas de diversas áreas do mundo infantil, além de atividades que ensinam a garotada a produzir suas brincadeiras e seus próprios brinquedos com materiais recicláveis ou produtos encontrados em casa. O programa Algodão Doce é exibido diariamente na TV Diário, cidade natal do grupo, e na TV Ultrafarma, canal 33 da parabólica em todo país.

Os palhaços acabaram de lançar o 2° CD da carreira, que traz uma inovação para música infantil brasileira em 11 faixas e 3 videoclipes. Com produção e coordenação musical de Manoel Barenbein, o álbum apresenta 5 clássicos infantis em uma sonorização moderna, divertida e bem dançante.

Fonte: Imprensa Social Márcia Stival