Amazon.com.br e Nova Fronteira anunciam três finalistas do Prêmio Kindle de Literatura

Vencedor será anunciado na próxima terça-feira, 17 de janeiro

Amazon.com.br e Nova Fronteira anunciaram hoje os três finalistas do Prêmio Kindle de Literatura:

• Machamba, de Gisele Mirabai;

• Minha Sombra Cabe Ali, de Leon Idris Azevedo; e

• Os Últimos Passos do Enforcado, de Edson Soares.

O vencedor, que será anunciado na próxima terça-feira, 17 de janeiro, terá contrato para publicação do livro impresso com a Nova Fronteira, além de receber um prêmio de R$20.000.

Sobre o Prêmio Kindle de Literatura

No período entre 1º de setembro e 31 de novembro, mais de 1.700 autores, de 460 cidades brasileiras submeteram mais de 2 mil livros no Prêmio Kindle de Literatura, utilizando o Kindle Direct Publishing (KDP), ferramenta de auto-publicação da Amazon (http://kdp.amazon.com.br). Os livros elegíveis ao prêmio deveriam ser romances inéditos e ainda não publicados, escritos em português, além de exclusivos para o Kindle e inscritos no KDP Select. Todas as obras inscritas foram cuidadosamente analisadas por uma banca de jurados qualificados e escolhidos pela Nova Fronteira, incluindo os renomados escritores Carlos Heitor Cony e Geraldo Carneiro.

O KDP é uma ferramenta descomplicada e gratuita para autores e editoras disponibilizarem seus livros digitais para leitores Kindle no mundo inteiro. Todos os romances inscritos no prêmio serão disponibilizados na Loja Kindle, além de estarem disponíveis de graça para clientes inscritos no programa Kindle Unlimited. Todos os livros digitais Kindle podem ser lidos nos e-readers da família Kindle, bem como pelo aplicativo de leitura Kindle para computadores, smartphones e tablets com iOS e Android.

Fonte: Jeffrey Group