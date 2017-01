Correios de Angélica em maiores e melhores instalações

Investimentos na reforma da agência foram de R$ 633 mil

Nesta quinta, 12/1, às 9h, a agência de Correios de Angélica volta a atender em seu antigo endereço, mas de cara nova. Os Correios investiram R$ 633 mil na obra de reforma, que irá proporcionar melhoria do atendimento e da prestação de serviço à população, bem como melhores condições de trabalho para seus empregados.

O prédio teve sua área construída aumentada em 208 m², recebeu nova pintura interna e externa, piso com sinalização tátil e balcão para atendimento acessível a pessoas com deficiência. Novos sistemas de combate e prevenção a incêndios e sinistros, rede de telefonia e dados, novas instalações elétricas e hidráulicas e ambiente climatizado são algumas das principais mudanças. A agência está situada na Avenida Esmenia da Silva Martins, 639, no centro de Angélica.

Fonte: Laboratório de Notícias