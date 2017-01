Treinamento fora do convencional para iniciar o ano motivado

Um escritório cheio de mesas, computadores, telefones, às vezes muito barulho ou até muito silêncio. Para unir esse time, é preciso realizar treinamentos de tempos em tempos, para alavancar resultados. No entanto, é necessário também se reinventar com os funcionários e fugir do comum, ganhando não apenas a confiança deles, mas também diversas outras habilidades de forma mais interativa e menos “tediosa”. Virando tendência, as salas de jogo de escape entraram para a lista de treinamentos de equipe nas empresas.

“São inúmeras qualidades e habilidades adquiridas e ampliadas durante uma partida, como liderança, comunicação, saber lidar com emoções, desenvolvimento e resolução de problemas sob pressão”, conta Cláudio Santiago, diretor do Escape Time. Aliado a isso, muita diversão para os funcionários que estarão mais à vontade e dispostos a realizar o game com máxima dedicação. Com foco no objetivo e o controle emocional exigidos para resolver os enigmas, presos dentro de uma sala por cerca de 1h, e cheias de mistérios, os colaboradores aprendem que no dia a dia profissional não é muito diferente. A empresa pode levar profissionais de RH ou psicólogos que monitoram externamente, por microfones e câmeras, os participantes, tomando notas no desenrolar do jogo.

Além das cinco salas temáticas que o Escape Time possui – 1 Contra Todos, Alcatraz, Quarto 66, Pânico no Expresso do Oriente e Z-Vírus -, a empresa também pode aproveitar o truckescape: um veículo equipado como uma das salas, com a diferença que ele vai até a companhia! No truckescape podem jogar até 10 pessoas, que vão precisar de muita comunicação e controle emocional para resolver os enigmas dentro de 30 minutos – tempo máximo da partida para que todos tenham a chance de jogar. O tema da sala móvel, chamada de “Missão Secreta”, simula as salas de comando de famosos filmes de espionagem, os furgões da CIA, FBI, etc. O Escape Time inclusive pode fazer adaptações na trama, atendendo às expectativas e resultados que os participantes desejam alcançar: modificando pistas, o objetivo final e até mesmo alterar etapas, fase por fase, de modo a personalizar a experiência.

A experiência é, inclusive, mais econômica, além de cômoda, pois não há a necessidade de retirar os funcionários de seu ambiente de trabalho, perdendo quase um dia inteiro, e não há custos com transporte – o que pode gerar uma boa economia. Para conhecer mais, acesse www.escapetime.com.br .