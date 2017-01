Voltas às aulas: as melhores ofertas para o consumidor

Mães e pais costumam sair às ruas durante o mês de janeiro a fim de encontrar as melhores ofertas de materiais escolares para seus filhos. Isso é prática comum de todo o início de ano; porém, para os lojistas, é a melhor forma de aproveitar o movimento e tentar alavancar as vendas do comércio. Não é segredo para ninguém que a pesquisa de preço – e, consequentemente, os menores valores encontrados – são essenciais para que tudo isso aconteça. Despertar o interesse dos pais, no entanto, vai muito além. O momento também é propício para o pequeno lojista, pois os pais não se prendem tanto as grandes redes para adquirir estes materiais e, claro, qualquer consumidor prefere gastar com algo bom e que seja perto de casa. “Porém, o comerciante deve saber aparecer para o consumidor e não apenas esperar que ele caminhe pela rua até descobri-lo. Ele precisa aparecer”, analisa Leonídio de Oliveira Filho, empresário e criador do site Dica de Preço. Uma boa forma de fazer isso acontecer é investir na internet – a ferramenta mais rápida e útil de se “encontrar” os produtos que interessam. Não é apenas um anúncio, propaganda ou marketing, mas estar ali com a melhor oferta para o cliente. Os buscadores são um bom exemplo disso, já que o consumidor pode fazer uma busca pelo menor preço e onde encontrar. Ainda assim, muitos deles deixam uma falsa esperança de que o caminho é vantajoso, quando muitas vezes só quem pode pagar mais vai aparecer entre os primeiros colocados da página. Por isso, antes de mais nada, vale pesquisar sobre o assunto e aprender como funciona para não cair em uma grande “furada” e deixar a oportunidade passar. Buscadores como o Dica de Preço, por exemplo, permitem que o usuário compare valores de todas as lojas, principalmente das menores, que podem ter ofertas mais tentadoras para o consumidor. A ferramenta informa com quantos por cento de desconto aquele produto está naquele momento e suas variações ao longo dos últimos dias ou meses. No botão “Super Ofertas” o usuário pode visualizar os produtos com descontos de última hora; assim o consumidor pode ir acompanhando em tempo real, tendo maior poder de decisão sob suas compras online. Isso evita as chamadas propagandas falsas, onde o varejo aplica um preço maior dias antes das datas importantes para depois dizer que está em promoção. Para conhecer mais, acesse www.dicadepreco.com.br. Fonte: Stillo Press

Divulgação Leonídio de Oliveira Filho, empresário e criador do site Dica de Preço Alta | Web