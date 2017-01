Paraty está pronta para o Carnaval!

O Carnaval em Paraty é especial: com tradicionais blocos carnavalescos, a cidade é um prato cheio para quem busca a diversão e a folia. As pessoas, animadas e fantasiadas, passam pelas ruas históricas da cidade, fazendo uma festa diferente e vibrante. O Bloco da Lama, por exemplo, atrai diversas pessoas todos os anos, para se sujarem de lama e cair na folia das ruas. Os bonecos gigantes também são uma atração a parte que garantem a alegria. Como se já não bastasse isso, Paraty ainda possui belíssimas praias e uma natureza exuberante e diversificada da mata atlântica, com trilhas, arquitetura típica da era colonial e conhecer os alambiques que produzem a famosa cachaça com o nome da cidade. Para tantos passeios e festas extenuantes, é preciso também relaxar para repor as energias para o próximo dia. Por isso que a Pousada Bromélias é um destinos preferidos para passar o Carnaval. A pousada é cercada por áreas verdes que oferecem ao hóspede tranquilidade na hora de descansar. Sua estrutura conta com quadra de tênis, lounge, snooker, duas piscinas, sauna, fitness e cachoeira. Os bangalôs separados um do outro dão ainda mais privacidade na hora do repouso.Como atividades extras, a pousada oferece SPA com massagens aromaterapêuticas e tratamentos corporais, banhos aromaterapêuticos em ofurô, drenagem linfática, esfoliação corporal entre outras. Há também os serviços terceirizados, como barcos de passeio e pesca, idas às outras cachoeiras, ilhas e praias, trilhas pela mata atlântica, caminho do ouro, o famoso teatro de bonecos, mergulhos, engenhos de pinga, cavalos, esportes de aventura, bicicletas, entre outros. Os pacotes da Pousada Bromélias para 04 dias e 03 noites durante o Carnaval variam de R$2.700,00 a R$3.420,00 dependendo do bangalô escolhido. Os valores são para casais e incluem: café da manhã, 50% de desconto em banho aromaterapêutico na sala de ofurô para 2 pessoas, 2 Ingressos para a Casa da Cultura, e 20% de desconto nos tratamentos corporais. Para mais informações, acesse www.pousadabromelias.com.br

