Síndrome do Pânico é tema de peça teatral que abre temporada em São Paulo

“Leão Coragem” é fruto da experiência pessoal do escritor e diretor Antonio Ranieri e de cinco anos de pesquisa



O elenco conta com Ailton Guedes, Daniel Granieri, Lucas Sancho, Pedro Casali e Rodrigo Risone

São Paulo, 11 de janeiro – De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Síndrome do Pânico e suas ramificações como a ansiedade exacerbada e a síndrome do pensamento acelerado, já atingem cerca de 80% da população mundial. Com o desafio de ampliar a reflexão e o debate sobre o tema, a Minha Cia abre a temporada 2017 com a peça teatral “Leão Coragem”.

Com texto e direção de Antonio Ranieri, a montagem representa um leão cheio de sonhos e refém dos próprios medos. Ele está sufocado por uma rotina que consiste em trabalhar e realizar as atividades domésticas. Um dia decide romper todos seus bloqueios e começar uma nova história num novo país. Porém, na calada da noite, que antecede sua partida, se depara com um novo medo, o do futuro próximo. Então se vê em xeque: recuar e sucumbir a essa fobia ou enfrentá-la?

“Nosso objetivo é reforçar a importância em debater as fobias que têm grande impacto nas nossas vidas. O trabalho também é fruto da minha experiência e como superei”, explica Ranieri. “Depois de cinco anos de pesquisas aceitei o desafio de trocar com o público os medos que nos acompanham”, ressalta.

SERVIÇO:

LEÃO CORAGEM



TEATRO PARLAPATÕES

Praça Franklin Roosvelt, 158 – Centro – São Paulo – SP. Bilheteria: Horário de Funcionamento: De terça a quinta das 16h às 21h Sexta e Sábado das 16h à meia-noite Domingo das 16h às 20h Tel.: (11) 3258 4449

Vendas: http://www.compreingressos.com/espetaculos/7724-leao-coragem

Quintas e Sextas 21h

Ingressos: R$ 40/inteira e R$ 20,00/meia

Duração: 60 minutos – Recomendação: 12 anos

Gênero: Tragicomédia



REESTREIA: 12/01/2017

SINOPSE

Leão Coragem é um homem cheio de sonhos, porém tem em si todos os medos do mundo. Um dia decide romper todos seus bloqueios e começar uma nova história num novo país. Porém na calada da noite que antecede sua partida, se depara com um novo medo, o do futuro próximo. Então se vê em xeque: recuar e sucumbir a essa fobia ou enfrenta-la?

FICHA TÉCNICA

Direção de Produção, Direção Geral e Dramaturgia: Antonio Ranieri

Elenco: Ailton Guedes, Daniel Granieri, Lucas Sancho, Pedro Casali e Rodrigo Risone

Direção de Movimento e Preparação de Elenco: Erika Altimeyer

Figurino: Marcio Macena

Trilha Original: Marcio Guimarães

Iluminação: Cesar Pivetti e Vânia Jaconis

Visagismo: Dicko Lorenzo

Adereços: Fernanda Morais

Assistente de Adereços: Janice Colino

Cenotécnico: Marquinhos

Costureira: Nilza Felix

Assistente de Direção: Priscila Brandão

Design Gráfico: Fábio Soares

Design Gráfico Mídias Sociais/ Vídeo Catarse: Lucas Sancho

Video Making Off Catarse: Rafael Pucca

Fotos Divulgação: Caio Oivedo

Assessoria e Comunicação: Renata Domingues – Retoque Comunicação

Produção e Realização: AR Produções Artísticas e A Minha Cia.

Fonte: Retoque Comunicação