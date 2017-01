Mais recente inovação da Aptar Beauty + Home, Tropico é lançado simultaneamente nos mercados brasileiro e global

Projetada para o segmento de cuidados do lar, embalagem combina facilidade de um squeeze a um dispensador de fluxo múltiplo

SÃO PAULO, (SP) – É conhecido mundo afora o hábito brasileiro de manter a casa sempre em ordem. Em tempos de crise econômica, esse costume acaba sendo realçado. É que, por saírem menos e passarem mais tempo em casa, as pessoas tendem a deixar o lar mais limpo, cheiroso e organizado. Atenta a essa característica, a Aptar Beauty + Home lança no mercado brasileiro, simultaneamente à apresentação em outros países, a sua mais recente inovação: Tropico. Projetada para o segmento de cuidados do lar, a embalagem permite aplicação direta do produto no chão.

Com design moderno, Tropico combina a facilidade de um squeeze a um dispensador de fluxo múltiplo, função que as opções atualmente disponíveis no mercado, de fluxo único, não conseguem realizar. Com um aperto simples rápido, o dispensador permite o fácil e total esvaziamento do produto. Como se não bastasse, a embalagem dispersa o artigo em qualquer superfície, cobrindo grandes extensões e garantindo uma limpeza superior.

Confira as principais características do Tropico:

Fácil atuação:

– Basta inverter e espremer o fluxo de produto;

– Capacidade de controlar o tamanho padrão, variando a quantidade de pressão aplicada à embalagem.

Cobertura extensa e limpeza superior

– Permite a aplicação direta na superfície;

-Orifícios múltiplos criam um padrão de fluxo que resulta numa dispersão mais ampla do produto;

– Fluxo contínuo de produtos dá ao consumidor o controle total;

– Dispersão em qualquer superfície, cobrindo extensões grandes e garante limpeza superior.

Delicioso:

– Proporciona uma experiência deliciosa;

– Duas opções de cores permitem a diferenciação na prateleira.

Aptar – Líder no setor global de sistemas dispensadores, a Aptar tem sede em Crystal Lake, Illinois, e possui plantas industriais espalhadas pela Europa, Ásia e Américas do Norte e do Sul, totalizando 47 unidades industriais situadas em 17 países. No Brasil, a multinacional conta com unidades nos municípios de Cajamar e Jundiaí, em São Paulo, e em Maringá, no Paraná.

Com forte presença nos mercados de fragrâncias, cosméticos, cuidados pessoais, cuidados com o lar, alimentos, bebidas e farmacêuticos, a Aptar tem mais de meio século de expertise na criação e inovação de embalagens para consumidores em todo o mundo.

A divisão Beauty + Home é uma parceira específica de soluções em sistemas de distribuição de embalagens para os mercados de beleza, cuidados pessoais e cuidados com a casa. Estruturada por campos de aplicação, a área antecipa as expectativas dos mercados globais e locais, visando proporcionar diferenciação de marca para os clientes e praticidade com valor agregado aos usuários finais.

Fonte: Imprensa Social Higor Gonçalves