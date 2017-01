Mercado de lubrificantes para veículos pesados comercializará produtos com mais tecnologia a partir de 2017

A Resolução nº 22 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determina que a partir de janeiro de 2017 os níveis mínimos de desempenho dos óleos lubrificantes para motores automotivos ciclos Otto e Diesel permitidos para fins de registro, comercialização, produção ou importação estabelecidos no inciso I do artigo 16 sejam: API SL, API CH-4 e ACEA vigente. A Mobil Delvac apresenta mais informações sobre a mudança no link: https://youtu.be/q81VDwglsy0.

Por meio da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a legislação brasileira exige que os óleos lubrificantes apresentem classificações como a API (American Petroleum Institute), que aponta a qualidade dos produtos, e a SAE (Society of Automotive Engineers), que informa o tipo de viscosidade. Portanto, essas siglas existentes nos rótulos das embalagens não são meramente ilustrativas, pelo contrário, elas são essenciais para identificar o produto e assegurar o desempenho oferecido.

Para conquistar cada um desses certificados é necessário que o óleo cumpra uma série de requisitos e critérios pré-estabelecidos que determinam o tipo e a qualidade do produto, por isso são tão importantes. Essas especificações também norteiam o consumidor na escolha adequada do lubrificante e estão presentes no manual do fabricante do veículo, com a finalidade de indicarem a norma ideal para cada motor.

No caso da certificação API, há uma divisão em duas subcategorias: “C”, para veículos com combustão espontânea, como os de motores a diesel, e “S”, destinada a veículos com combustão interna, como os de motores a gasolina, etanol e GNV. A letra que acompanha o “C”, por exemplo, diz respeito à tecnologia e o desempenho dos lubrificantes, e aumenta de acordo com a ordem das letras do alfabeto. O máximo encontrado hoje no mercado para veículos à diesel é o “CJ”, ou seja, quanto mais próxima a letra for do “J”, melhor será a qualidade do lubrificante, e pela nova regulamentação da ANP, a classificação mínima a partir de 2017 será a “CH”.

Sobre a Mobil

Licenciada para a Moove, antiga Cosan Lubrificantes, no Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Espanha, a marca Mobil é reconhecida mundialmente por sua liderança em lubrificantes automotivos e industriais de máxima performance. A qualidade e tecnologia superiores dos produtos geram benefícios para os clientes – tais como maior eficiência, produtividade e confiabilidade, sob o direcionamento de um time técnico altamente capacitado. Mais informações: http://mobil.cosan.com/.