Em sua primeira experiência no exterior, Marquinhos Pedroso revela adaptação e expectativa para estrear na Turquia

A primeira experiência de Marquinhos Pedroso no futebol europeu mal começou e já vem sendo positiva. O lateral-esquerdo, que assinou contrato até maio de 2018 com o Gaziantepspor, da Turquia, disputou um amistoso no último domingo (08) e contribuiu com duas assistências na goleada por 5 a 0 sobre o Eskişehirspor.

O jogador de 23 anos vem aproveitando cada momento da nova etapa na carreira e, apesar das poucas semanas no país, se diz bem adaptado. “Estou gostando muito, o pessoal tem sido bem receptivo. A adaptação está sendo tranquila, a comida é parecida com a brasileira e o clima por aqui é frio, mas nada de mais. Todos estão me tratando bem e estou me sentindo à vontade em campo”, revelou o atleta, que é natural de Tubarão, Santa Catarina.

Desde que chegou, Pedroso vem treinando entre os titulares, tanto é que começou jogando o amistoso do último final de semana. O lateral agora vive a expectativa para fazer sua estreia oficial pelo clube turco, que pode acontecer já neste domingo (15), contra o Antalyaspor, pelo campeonato nacional. “Estou à disposição para jogar, a expectativa e a motivação são grandes, espero estar em campo para poder ajudar o time. É mais um passo na minha carreira, já que será meu primeiro jogo em uma liga internacional, que ainda dá a possibilidade de disputar a Champions League. Não vejo a hora de entrar em campo”, concluiu.

