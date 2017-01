Gustavo Bastos retorna ao futebol catarinense e traz experiência ao Tubarão

Foto: Assessoria de Comunicação / Tubarão

O zagueiro Gustavo Bastos, conhecido como “xerife” pelos clubes por onde passou, retorna ao futebol catarinense depois de seis anos. O atleta é o mais novo contratado do Clube Atlético Tubarão, equipe que subiu recentemente à elite do futebol de Santa Catarina e promete ser uma das promessas da competição.

– Vivo um momento muito bom na minha carreira, com mais experiência e mais maduro. Sei que quando joguei em Santa Catarina tive uma passagem muito boa e agora defendendo o Tubarão espero contribuir e muito com o meu futebol. Acredito que podemos surpreender no campeonato, comenta o zagueiro.

Gustavo, que conquistou o campeonato estadual pelo ABC de Natal em 2016 e o acesso à série B do Brasileiro, é um dos atletas mais experientes da equipe do Tubarão, que manteve a base do ano passado e trouxe alguns jogadores mais rodados para dar equilíbrio ao time.

– A nossa equipe é composta por vários jogadores jovens, mas esses mesmos jovens são experientes e formados em grandes clubes do futebol brasileiro, por isso acredito que esses garotos irão se sentir ainda mais a vontade com os atletas mais rodados, atletas que chamam mais a responsabilidade, completa o xerife.

Os jogadores do Peixe já trabalham a todo vapor na pré-temporada que está sendo realizada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Os trabalhos no Rio Grande do Sul encerram-se no dia 14 de janeiro e seguem nos próximos dias com mais alguns amistosos antes da estreia.

– Estamos trabalhando praticamente em dois períodos, todos os dias. Esse é o momento de ter um bom ganho na preparação física, para chegar bem no campeonato e ter uma boa seqüência sem lesões, finaliza o atleta.

A estreia do Atlético Tubarão, do zagueiro Gustavo Bastos, será no dia 29 de janeiro, às 17h, fora de casa, contra a equipe do Metropolitano, em Blumenau.

Simone Malagoli