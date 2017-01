Fertiláqua participa da Showtec 2017 com debates sobre a qualidade de sementes e revitalização do solo

Grupo apresentará o Programa Construindo Plantas (PCP) e resultados de análises de sementes que mostram sua eficácia

A Fertiláqua, grupo que reúne as marcas Aminoagro, Dimicron e Maximus, participará da Showtec 2017, feira que acontecerá em Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, de 18 a 20 de janeiro. Na ocasião, visitantes e expositores poderão conferir no estande da empresa debates sobre a qualidade de sementes e revitalização do solo.

As conversas serão mediadas por João Batista Olivi, jornalista reconhecido por sua experiência no agronegócio, e reunirão os pesquisadores Telmo Amado, professor doutor de solos, titular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e Dejalma Zimmer, professor doutor de sementes, licenciado da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

A Fertiláqua também apresentará durante o evento o Programa Construindo Plantas (PCP), tecnologia que leva ao produtor rural ações específicas para cada cultura, desde seu plantio até a colheita, que potencializam o processo de construção de plantas mais fortes e produtivas, assim como um solo com qualidades físicas, químicas e biológicas melhores. O resultado do PCP é uma produção mais consistente e elevada, safra após safra.

Para comprovar a eficácia do PCP, técnicos da Fertiláqua apresentarão as diferenças em termos de produtividade entre solos de baixa fertilidade, pobres em matéria orgânica, e solos revitalizados com ampliação da presença de matéria orgânica. A companhia mostrará também a diferença de eficácia produtiva entre sementes de alto e de baixo vigor, com demonstrações e análises ao vivo pelos gestores dos Laboratórios de Análise de Sementes (LAS) da Fertiláqua.

Serviço

Local: Fundação MS

Data: 18, 19 e 20.1

Horário: Das 8h às 18h

Endereço: Estrada da Usina Velha – Km 02 – Maracaju MS

Sobre o Grupo Fertiláqua



O Grupo Fertiláqua se origina da união da Aminoagro, Dimicron e Maximus, formando uma das três maiores companhias do mercado brasileiro de nutrição de plantas, pertencendo ao fundo de investimento Aqua Capital. A Fertiláqua atua em todo o território nacional, com sede em Indaiatuba (SP), fábricas em Cidade Ocidental (GO), Cruz Alta (RS), e Cuiabá (MT), e dois Laboratórios de Análise de Sementes (LAS). A união das empresas ampliou investimentos em pesquisa e inovação, com o objetivo de estender o alcance do Programa Construindo Plantas (PCP).



Informações para a imprensa:



Tree Comunicação

Jeane Morais

(11) 3093-3615 – jeane.morais@tree.inf.br

Heloiza Carvalho

(11) 3093-3600 – heloiza@tree.inf.br