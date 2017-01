Acre e Ceará receberão novas remessas de milho

Na próxima sexta-feira (13), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará o primeiro leilão de frete do ano, para remoção de 2.567 toneladas de milho em grãos para atendimento a pequenos criadores rurais e agroindústrias de pequeno porte que utilizam o grão na ração animal. O produto será comercializado nos estados do Acre e Ceará, por meio do Programa de Vendas em Balcão, a preços compatíveis com o mercado atacadista local.

Nesta primeira operação do ano, serão abastecidos os municípios de Rio Branco, no Acre (400 t), e Iguatu (672 t), Russas (600 t), Senador Pompeu (450 t) e Crateús (445 t), no Ceará. O produto será ofertado nas unidades da Conab que operam o Programa nessas regiões.

O milho dos estoques governamentais está armazenado em unidades credenciadas em Mato Grosso, nos municípios de Várzea Grande, Sapezal, Sinop e Vera. Após a contratação do frete, os primeiros lotes devem sair do estado de origem em fevereiro.

