Governadora em exercício recebe grupo de deputados federais para tratar de temas nacionais

Campo Grande (MS) – Comitiva de deputados federais do PTB, liderados pelo deputado Jovair Arantes (GO), esteve em Mato Grosso do Sul para tratar da eleição da Câmara Federal em 2 de fevereiro. Recebidos pela governadora em exercício, Rose Modesto, o encontro na Governadoria nesta tarde (dia 11) ainda contou com as presenças de deputados federais por Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT), Elizeu Dionísio (SDD), Dagoberto Nogueira (PDT), Tereza Cristina (PSB) e Carlos Marun (PMDB).

Sobre a gestão à frente da Câmara, Jovair declarou que Mato Grosso do Sul é um estado importante para Brasil por ser um dos grandes produtores de agronegócios. Já a governadora em exercício agradeceu a presença dos deputados e citou a importância do momento de eleições na Câmara. “Passamos por um momento de crise política e o Brasil precisa retomar crescimento. A eleição para a presidência na Câmara é um momento importante para o País e vamos acompanhar esse processo”, declarou Rose Modesto.

O legislativo federal está em recesso durante o mês de janeiro e, até agora, três deputados estão na disputa: além de Jovair Arantes (PTB-GO), há Rogério Rosso (PSD-DF) e André Figueiredo (PDT-CE). Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Câmara, ainda não confirmou oficialmente a candidatura. O deputado federal Jovair Arantes deve visitar todas as capitais de Estado neste mês para pedir votos.

Texto: Michelle Rossi. Foto: Leca.