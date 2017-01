Governo divulga resultado para obras de reforma da Escola de Saúde Pública

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Empreendimentos divulgou nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial do Estado o resultado de licitação para as obras de reforma da Escola Estadual de Saúde Pública (ESP) Dr. Jorge David Nasser. Com mais de R$ 668 mil recursos, a reforma no prédio da ESP será em todo prédio, com novas instalações elétricas, hidráulicas, reforma de todas as esquadrias, salas de aula, auditório, banheiros, além da troca de todo o telhado e reforma do laboratório de informática.

A ESP é referência em Mato Grosso do Sul na formação e educação permanente e tem como objetivo promover a formação, pesquisa e extensão para o setor saúde e afins, fomentando a inovação e produção tecnológica, atendendo as necessidades locorregionais de saúde e visando ao desenvolvimento, sustentação e efetivação dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em 2016, cerca de 1.530 profissionais ligados ao setor da saúde participaram de cursos e capacitações realizadas pela ESP. A Escola de Saúde conta com parcerias de instituições locais e nacionais realizando cursos para as áreas de Gestão, Atenção e Controle Social nas modalidades de Atualização, Aperfeiçoamento, Especialização e Residências Médicas e Multiprofissional.

A atuação da ESP/MS demonstra a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde em qualificar os profissionais de todas as Regiões de Saúde: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá pertencente às diversas áreas da saúde que atuam diariamente prestando seus serviços à população sul-mato-grossense.

Jefferson Gonçalves