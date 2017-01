UEMS abrirá inscrições para cursos de Pós-graduação em Paranaíba, Amambai e Jardim

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abrirá, no mês de fevereiro, inscrições para três cursos de Pós-graduação que serão oferecidos nas unidades universitárias de Paranaíba, Amambai e Jardim. Confira:

Paranaíba – Direitos Humanos

As inscrições para o curso de Pós-Graduação lato sensu em Direitos Humanos poderão ser realizadas, pessoalmente, de 1º a 15 de fevereiro, na Secretaria da unidade universitária de Paranaíba, situada à Avenida Vereador João Rodrigues de Melo, s/n, no Jardim Santa Mônica.

De acordo com o edital, as inscrições também poderão ser realizadas por meio de procuração simples ou correspondência, via SEDEX.

Poderão inscrever-se no processo seletivo, graduados em Direito, ou em Ciências Jurídicas, ou em Ciências Humanas e Sociais.

Serão ofertadas, no máximo, 20 vagas aos candidatos. O processo seletivo será composto de avaliação escrita, análise de currículo e entrevista.

O objetivo da Pós-graduação em Direitos Humanos é possibilitar a formação de especialistas na área para a melhoria do atendimento, a melhoria das práticas profissionais, além de colaborar para reflexões críticas sobre a função social do advogado.

Amambai – Sociedade, Cultura e Ambiente

As inscrições para o curso de Pós-Graduação lato sensu em Sociedade, Cultura e Ambiente, com Área de Concentração em Ciências Humanas e Estudos Regionais, poderão ser realizadas, pessoalmente, de 6 de fevereiro a 6 de março, na Secretaria do curso de Ciências Sociais da unidade universitária de Amambai, localizada a Rua José Luís Sampaio Ferraz, 1.133, na Vila Gisele.

De acordo com o edital, as inscrições também poderão ser realizadas por meio de procuração simples ou correspondência, via SEDEX.

Poderão inscrever-se no processo seletivo, portadores de diploma de Ensino Superior nas áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Ambientais e Linguística, Letras e Artes.

Serão ofertadas, no máximo, 12 vagas aos candidatos. O processo seletivo será composto de avaliação escrita, análise de projeto e análise de currículo.

O curso busca possibilitar a formação, reflexão e produção científica a respeito dos aspectos sociais, culturais, históricos e territoriais do Estado de Mato Grosso do Sul.

Jardim – Estudos Aplicados de Linguagem

As inscrições para o curso de Pós-Graduação lato sensu em Estudos Aplicados de Linguagem, com Área de Concentração em Linguagem e Ensino, poderão ser realizadas, pessoalmente, de 7 de fevereiro a 10 de março.

Poderão inscrever-se no processo seletivo, portadores de diploma de Ensino Superior nas Áreas de Letras e Pedagogia ou outras áreas afins.

Serão ofertadas, no máximo, 21 vagas aos candidatos. O processo seletivo será composto de análise de projeto e de currículo.

O objetivo do curso é promover a capacitação de profissionais da área de Letras, Educação e de outras áreas afins, propiciando o aprofundamento e a atualização teórica e metodológica no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, além de outras linguagens.

