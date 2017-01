Funtrab disponibiliza vagas para candidatos com experiência na área industrial

Campo Grande (MS) – Para quem busca recolocação no mercado de trabalho, na área industrial, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 9 vagas.

Uma indústria de pequeno porte localizada no Jardim Pênfigo (próximo à saída para Sidrolândia) oferta essas ocupações em Campo Grande.

Verifique abaixo as funções, número de vagas e requisitos:

Mecânico de manutenção de máquina industrial (1 vaga) – Exige-se 6 meses de experiência, de preferência ter curso de mecânica (ou experiência comprovada na área industrial , ensino médio completo, salário de R$2.500,00. Expediente em horário comercial.

Operador de caldeira (2 vagas) – Exige-se 6 meses de experiência em indústria comprovada em Carteira , ensino fundamental completo, ter curso de NR3 e disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, salário de R$1.691,00

Operador de processo de produção (4 vagas) – Exige-se 6 meses de experiência em indústria ou similar , ensino médio incompleto, ter disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, salário de R$1.200,00. Para fazer desagregação de papel, controle de níveis de tanques e consistência, operar bombas, dosagem de produtos químicos.

Operador de rebobinadeira na fabricação de papel e papelão (2 vagas) – Exige-se 6 meses de experiência em indústria ou similar , ensino médio incompleto, ter disponibilidade de horário para trabalhar em turnos, salário de R$1.200,00. Ter conhecimento de fábrica, lidar com controle de velocidade, diâmetro e características físicas e qualidade do papel.

Os interessados com os requisitos acima devem comparecer na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7 às 13 horas.

Cláudia Yuri, Assessoria de Comunicação Funtrab.