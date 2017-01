Gestores de Aquidauana e Anastácio buscam orientações sobre assistência social na Sedhast

Campo Grande (MS) – O começo de 2017 marca também o início do trabalho de vários gestores municipais na área da assistência social, direitos humanos e trabalho nas cidades de Mato Grosso do Sul. No intuito de aperfeiçoar a execução dessas políticas e até mesmo esclarecer dúvidas, a secretária Elisa Cleia Nobre, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), recebeu nesta quarta-feira (11) os gestores de Aquidauana e Anastácio.

De Aquidauana, o gestor Marcos Chaves busca iniciar os trabalhos de sua pasta com reuniões e se colocando a par da atual situação no seu município. “Vamos realizar em breve uma semana de nivelamento na cidade, com a participação dos atuantes na gestão pública, e esclarecer a todos o papel da política da assistência social. Contamos com o apoio do Governo do Estado e a secretária se colocou a nossa disposição para apoio e esclarecimentos”, destacou o gestor, que disse ainda que pretende cada vez mais afinar a relação com o executivo estadual.

Para a gestora de Anastácio e primeira-dama do município, Cássia Albres, o momento ainda é de organização interna. “Viemos buscar informações na Sedhast para nos organizarmos internamente quanto a convênios e repasses para instituições, por exemplo. Pegamos uma secretaria local em estado crítico, mas com essa disponibilidade encontrada aqui vamos superar os desafios e alavancar nossas ações”, disse.

A secretária da Sedhast reforça que a secretaria está aberta para todos os gestores. “Estamos recebendo gestores da Capital e do interior. Estamos inteiramente à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e ainda receber sugestões que visem o melhor atendimento para a nossa população”, finalizou.

Leomar Alves Rosa, assessoria Sedhast | Fotos: Ana Paula Oliveira