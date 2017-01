Prorrogado prazo para regularização de estoque de equídeos no Iagro MS

Segundo o Iagro cerca de 422 mil equídeos (cavalos, mulas, jumentos, burros e pôneis estão cadastrados no sistema da agência estadual.

Carla Layane

Acervo/Notícias da Pecuária

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) prorrogou o prazo para a entrega da declaração ou atualização do rebanho de equídeos no estado.

Produtores devem entregar o documento até o dia 31 de março de 2017.

A prorrogação da data foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) na última segunda-feira (9).

Segundo o Iagro cerca de 422 mil equídeos (cavalos, mulas, jumentos, burros e pôneis estão cadastrados no sistema da agência estadual.

Mais informações podem ser obtidas no Iagro: www.iagro.ms.gov.br