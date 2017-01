REM USP é destaque no Canal do Boi; veja o vídeo

O Canal do Boi exibiu na última terça-feira (10) entrevista com Eduardo Coelho, Diretor da Genética Aditiva, empresa de melhoramento genético localizada em Campo Grande (MS), sobre REM USP, touro destaque da raça Nelore.

Carla Layane

Divulgação REM USP

REM USP foi eleito, pelo segundo ano, foi eleito como o touro que mais vende na raça Nelore. O animal se superou em 2016 com mais de 100 mil doses vendidas ao longo do ano. Com apenas sete anos de idade, REM USP já congelou mais de 300 mil doses de sêmen, que corresponde ao dobro do que outros touros produziram nessa mesma idade.

Segundo Eduardo Coelho, a utilização do sêmen de REM USP é muito utilizado para fazer gado PO, e gado comercial, já que faz bezerros muito padronizados.

REM USP imprime muita caracterização racial, facilitando assim o negócio tanto para quem produz touro ou bezerros.