Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Mato Grosso do Sul compartilha informações em rede social

A fan page tem como objetivo compartilhar informações sobre notícias do setor, eventos, exposições morfológicas e muito mais.

Reprodução

Com o objetivo de aproximar criadores e amantes da raça Crioula no Estado de Mato Grosso do Sul, o Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Mato Grosso do Sul (NCCCMS) criou uma página em uma rede social.

É um canal no qual os associados podem compartilhar suas experiências, histórico das cabanhas, fotos de seu plantel, eventos que participam, dúvidas, entre outras informações que possam contribuir e incentivar a criação de cavalo crioulo no Estado.