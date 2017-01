Procon realiza pesquisa de material escolar em Três Lagoas

Pesquisa foi feita em seis estabelecimentos comerciais da cidade consultou 52 itens.



Todo inicio de ano a preocupação com a compra de material escolar é um grande desafio para os pais de alunos. A fim de facilitar a vida dos consumidores, o Procon/TL (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas) realizou do dia 4 à 10 de janeiro desse ano uma pesquisa pra levantar o preço dos principais itens do material escolar (Clique aqui para baixar pesquisa).

O consumidor poderá encontrar grandes diferenças na compra de alguns materiais. Um dicionário de língua portuguesa, por exemplo, que pode ser encontrado por R$ 4,50, chega a custar R$ 50,00 em outra loja, 1111% mais caro.

Uma caixa de lápis de cor, com 12 unidades, pode custar de R$ 4,90 à R$ 8,90, dependendo da loja.

A pesquisa feita em seis lojas do ramo, com base nos produtos mais baratos independentes de marca ou qualidade.

Proximidade com a população

O prefeito Angelo Guerreiro tem proposto uma maior proximidade entre o serviço público e a população. Desta forma, o Procon, a exemplo de outros setores, trabalha uma postura mais participativa entre a sociedade.

No próximo sábado (14) servidores do Procon estarão na feira-livre oferecendo orientações a população e distribuindo materiais informativos como o CDC (Código de Defesa do Consumidor) de bolso.

Fonte: Diretoria de Comunicação

PESQUISA MATERIAL ESCOLAR 2017-publicação