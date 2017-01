Três Lagoas-MS: Secretário de Desenvolvimento se reúne com a diretoria do Shopping Popular

Associados reivindicam continuidade a projetos que já estavam sendo desenvolvidos e uma solução a outros tais como reforma, inadimplência e estacionamento

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Antônio Empke, se reuniu nesta quarta-feira (11) em seu escritório com a equipe do Shopping Popular. Participaram da reunião a presidente Alessandra da Cruz Madia, a vice-presidente Idanete Ramos, a Primeira e Segunda Tesoureira, Maria da Graça e Helen Cristina de Paula, a conselheira Ana Cristina de Paula e a coordenadora, Ana Paula Silva.

O objetivo da reunião, realizada a pedido do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, foi ouvir as reivindicações do grupo que pediu para dar continuidade aos projetos que já estavam sendo desenvolvidos e dar atenção a outros que precisam ser solucionados tais como a inadimplência do local, a reforma do prédio e adequação do estacionamento para melhor receber os clientes que visitam o local.

Antônio Empke se colocou a disposição para conversar com o Prefeito sobre as solicitações e melhores alternativas para atender a equipe e solicitou a mesma fomentar mais as datas comemorativas e uma maior organização por parte dos associados nos corredores do local.

“A parceria da Prefeitura com o Shopping Popular será mútua. Trabalharemos para entender a responsabilidade de cada um sobre o local, mas precisamos que todos cooperem para o bem comum entre associados e clientes”, concluiu.

Fonte: Diretoria de Comunicação