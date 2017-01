Mais de 165 mil t de milho dos estoques públicos abasteceram pequenos criadores em 2016

12 de janeiro de 2017

A Companhia Nacional de Abastecimento possibilitou, em 2016, o acesso direto de 25,3 mil pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte aos estoques públicos de milho. Ao longo do ano, mais de 165 mil toneladas do grão foram comercializadas em todo o país por meio do Programa de Vendas em Balcão (PROVB).

O número de atendimentos chegou a 104,28 mil em 77 unidades de venda, sobretudo no Nordeste, mas com presença também em estados sulistas como Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Durante o período das secas do Nordeste, a atuação do programa foi muito intensa. Os criadores do Ceará foram os que mais adquiriram o milho do programa (27 mil t), seguidos do Piauí (19,5 mil t) e de Santa Catarina (18,6 mil t).

O objetivo do Vendas em Balcão é viabilizar o acesso de criadores de pequeno porte aos estoques públicos, a fim de suprir a demanda por insumos necessários a suas atividades econômicas. Os preços são atualizados quinzenalmente, seguindo os valores praticados pelo mercado atacadista local.

Para adquirir milho pelo Programa de Vendas em Balcão, é necessário fazer um registro prévio no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (SICAN), disponível no site da Conab. A seguir, o produtor deve comparecer a uma unidade da Conab levando copia do RG e do CPF, além de comprovantes de identificação, de endereço, de qualificação de suas atividades e de escala de produção/consumo.

No caso dos criadores de bovinos, também é necessária a apresentação de comprovante de vacinação do rebanho contra a febre aftosa. A Conab aceita documentos de outros órgãos de extensão rural ou das entidades de classe. O pagamento do produto é realizado à vista, via Guia de Recolhimento da União (GRU)

Fonte: Ascom/CONAB