Conectados: Atração de Mariah Ruibal estreia neste sábado

A partir deste sábado (14), 1h00 da manhã, a apresentadora Mariah Ruibal, estreia o programa #Conectados, na TV Gazeta, durante a programação da Ultrafarma, com muito bom humor, música, interação, prêmios da marca Sidney Oliveira e surpresas. O telespectador poderá participar em tempo real do programa, através do WhatsApp, enviando perguntas, sugestões, pedindo clips e ter a chance de realizar sonhos.

Feito para quem quer saber o que acontece com seu artista favorito, ficar por dentro da agenda de eventos e deixar a madrugada de sábado mais animada.

A apresentadora contará com a companhia do empresário musical, André Abootre, para saber tudo que rola nos bastidores das celebridades e ainda conhecer as histórias por traz do sucesso. A dupla ficará responsável por levar esse conteúdo diversificado e exclusivo aos que curtem entretenimento e procuram algo diferente na televisão.

O Canal do Youtube: Mariah Ruibal, que recebe e realiza sonhos, também ficará conectado com o programa, criando um elo com o espectador até a próxima semana.

Fonte: Imprensa Social Márcia Stival