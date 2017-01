Café arábica brasileiro bate recorde de exportação com 29,56 milhões de sacas em 2016

Cafés do Brasil geraram US$ 5,4 bilhões de receita cambial em 2016 que representaram 6,4% do total das exportações do agronegócio

O Relatório mensal dezembro 2016, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – CeCafé, destacou que as exportações dos Cafés do Brasil superaram o volume de 34 milhões de sacas de 60 kg em 2016, das quais 29,56 milhões de sacas foram de café verde arábica, 580,31 mil sacas de café robusta, 29,2 mil de café Torrado & Moído e 3,83 milhões de café solúvel. Segundo o Conselho, o café arábica e o café solúvel embarcados ano passado atingiram o maior volume anual desde o início das exportações de café do Brasil. No entanto, as exportações de café robusta em 2016 reduziram 86,2% com relação a 2015 e, em decorrência de condições climáticas adversas, voltaram aos patamares de 1997.

O CeCafé mostrou que as exportações dos Cafés do Brasil geraram aproximadamente US$ 5,4 bilhões de receita cambial em 2016 e representaram 6,4% do total das exportações do agronegócio brasileiro nesse ano, que foi de US$ 84,9 bilhões.

