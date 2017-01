E-book reúne 152 textos de alunos das redes públicas premiados na 5ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro

Estudantes do 5º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio falam sobre “O lugar onde vivo” em forma de Poema, Crônica, Memórias Literárias e Artigo de Opinião

Os 152 textos produzidos pelos estudantes e finalistas da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro foram reunidos em um e-book, disponibilizado no site www.escrevendoofuturo.com.br. Estudantes do 5º ano do Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio escreveram sobre “O lugar onde vivo” em forma de Poemas, Crônicas, Memórias Literárias e Artigos de Opinião.

Esta semana, os autores estiveram em São Paulo para a cerimônia que premiou os 20 vencedores, cinco em cada gênero literário. O Programa, realizado pela Fundação Itaú Social em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), tem o objetivo de aprimorar a didática dos docentes de Língua Portuguesa para desenvolver competências de escrita em seus alunos e contribuir com a melhoria do ensino público no País.

Desde o lançamento desta edição, em fevereiro, foram dez meses de envolvimento de alunos e docentes com a produção de texto, com a participação das redes públicas de ensino de todos os estados brasileiros e de 4.874 municípios. Ao todo, foram enviadas mais de 50 mil redações de estudantes de quase 40 mil escolas.

“Esta celebração premia um grande esforço de todos em prol do ensino da Língua Portuguesa no País, da formação do professor para a didática da produção de textos, do despertar do gosto do aluno pela escrita e da mobilização das equipes das escolas e das redes para que tudo isso aconteça”, comemorou a superintendente da Fundação Itaú Social, Angela Dannemann.

Nesse período, eles viveram momentos diferentes e especiais, à medida que avançavam nas diversas etapas de seleção dos textos. Quinhentos estudantes e seus professores chegaram às quatro semifinais realizadas em São Paulo, Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Conhecer uma nova cidade, ir à praia, assistir a uma peça de teatro, visitar um museu ou uma exposição, foram experiências inéditas para muitos deles, que puderam também conhecer e interagir com pessoas de diversas localidades, compartilhar suas histórias e descobrir os vários sotaques.

Os alunos vencedores, assim como seus professores receberam a medalha de ouro, um notebook e uma impressora. Suas escolas serão contempladas com dez computadores, impressora, projetor multimídia, telão de projeção e livros para a biblioteca. Os professores autores dos relatos de prática vencedores também levaram para casa um notebook.

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e do Canal Futura.

Números da Olimpíada:

Redes estaduais: 27

Redes Municipais: 4.873

Escolas inscritas: 39.662

Inscrições nas categorias literárias: 170.244

Textos enviados: 50.600

Alunos impactados por meio das oficinas de texto: aproximadamente 5 milhões

Fonte: Fundação Itaú