Previsão de aumento nas exportações em 2017 movimenta o mercado de comércio exterior

Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), as exportações devem voltar a crescer neste ano, registrando crescimento de 7,2% sobre 2016. Os principais players deste mercado se reunirão em abril na Intermodal South America

O mercado brasileiro de comércio exterior começa 2017 com otimismo. De acordo com dados da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), a balança comercial do país deve atingir um número recorde neste ano, com o superávit chegando aos US$ 51,65 bilhões. Isto resultaria em um aumento de 7,2% nas exportações em relação a 2016, alcançando US$ 197,4 bilhões, e um crescimento de 5,2% nas importações, registrando US$ 145,7 bilhões.

Esta previsão coincide com a análise feita recentemente pelo Banco Central. Segundo a instituição financeira, em 2017 as exportações devem chegar aos US$ 195 bilhões, enquanto as importações irão atingir a marca de US$ 151 bilhões. Dessa forma, para o BC o saldo comercial, no entanto, não deve passar dos US$ 44 bilhões.

Ambas as projeções de retomada do mercado de comércio exterior, após cinco anos de quedas, terão impacto direto nos volumes de produção de praticamente todos os setores da economia, como o aeronáutico, o agrícola, o automotivo e o mineral, principais destaques das exportações em 2016, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), e que devem repetir o desempenho neste ano, com repercussão direta na logística de transporte de cargas a granel e conteinerizadas.

Tal expectativa é sinônimo de otimismo aos players desta indústria, que se reunirão na 23ª edição da Intermodal South America, principal encontro do setor de transportes de cargas, logística e comércio exterior das Américas, que será realizada de 4 a 6 de abril, no Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP).

Para o gerente da Intermodal South America, Ricardo Barbosa, a recuperação das exportações reaquece a atividade desse setor, incentivando as empresas a retomar investimentos e desenvolver novas soluções e tecnologias. “Muitas dessas companhias estarão na Intermodal South America 2017. São mais de 600 marcas no evento, expondo o que há de mais moderno em produtos e serviços para atender todas as vertentes das áreas de transporte de cargas, logística e comércio exterior”, afirma.

Encontro de Negócios – Considerada a mais importante plataforma de negócios do setor, a Intermodal South America reunirá empresas nacionais e internacionais, de 26 países, representantes dos mais diversos segmentos, como transporte de cargas marítimo, hidroviário, rodoviário, aéreo e ferroviário; terminais; portos; agentes de carga; operadores logísticos; despachantes aduaneiros; corretores; seguradores, entre outras.

Visitado por grandes embarcadores dos mais variados segmentos econômicos em busca de soluções logísticas inovadoras, o evento dá as condições para que os principais players do mercado fomentem novas oportunidades comerciais e oferece o suporte necessário ao desenvolvimento e aprimoramento tecnológico dos segmentos que congrega. Assim como na edição anterior, a previsão é que o evento atraia mais de 45 milprofissionais, em sua maioria representantes das companhias que operam no comércio exterior e também daquelas para as quais a distribuição é crucial para o êxito dos negócios.

Conferências – Simultaneamente à feira serão realizados, sempre a partir das 08h30, painéis de discussão com a presença de autoridades, especialistas e executivos dos setores de transportes, logística e comércio exterior. As temáticas selecionadas influenciam diretamente o desenvolvimento dos setores no médio e longo prazos.

No dia 4 de abril, a conferência “Soluções e Investimentos para Gargalos Logísticos” irá discutir os desafios para atrair os investimentos e impulsionar os projetos em infraestrutura e logística do setor privado de forma a sanar as limitações que a infraestrutura impõe à logística. Já no dia 5 de abril, o tema selecionado é a “Multimodalidade e Diminuição de Custos Logísticos”, para o debate dos aspectos fundamentais das recentes mudanças do transporte modal de cargas. O último dia, 6 de abril, apresenta a conferência “Tendências Tecnológicas da Logística” para mostrar quais ganhos as tecnologias emergentes poderão trazer para a logística do futuro.

A Intermodal South America é o maior evento das Américas direcionado para os setores de transporte de cargas, logística e comércio exterior. Realizada há mais de 20 anos, a feira é considerada uma plataforma de negócios que reúne, em três dias, os principais players do setor com o objetivo de fomentar negócios e parcerias e dar suporte ao desenvolvimento e aprimoramento tecnológico dos segmentos que congrega.

