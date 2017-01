Palmirinha cozinha com Edu Guedes no ‘Melhor Pra Você’ desta sexta (13)

Nesta sexta-feira (13), o ‘Melhor Pra Você’ receberá ao vivo a apresentadora e culinarista Palmirinha. Durante o programa, ela vai preparar três receitas deliciosas com o chef Edu Guedes: Sorvete de limão com iogurte, bruschetta e penne à puttanesca.

Ainda no palco do matinal, a sensitiva Márcia Fernandes fala sobre os mitos e as simpatias para a famosa lenda da ‘sexta-feira 13’, considerada uma data que traz azar.

Com apresentação de Celso Zucatelli, Mariana Leão e Edu Guedes, o ‘Melhor Pra Você’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, pela RedeTV!

*Crédito/Foto: Artur Igrecias/Divulgação RedeTV!