Eleita em dois mandatos a prefeita, Marieta Pereira de Souza pretende reativar o Clube de Mães

Marieta foi à primeira professora formada a chegar ao município de Angélica no ano de 1968, casou-se com Izaltino Fereira de Souza, que trabalhou 25 anos como Chefe da Exatoria de Angélica, mãe de dois filhos. Marieta foi eleita com trezentos e dois votos e hoje ocupa uma cadeira no Poder Legislativo Municipal de Angélica.

Eleita em dois mandatos a prefeita, Marieta faz parte da Mesa Diretora da Casa de Leis ocupando a função de 2º secretária e preside hoje a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. “É a comissão mais importante do Poder Legislativo, por ela passam todos os projetos de leis e de decretos, analisamos basicamente, a admissibilidade (legalidade) dos projetos. Em outras palavras, é a Comissão de Legislação que dá vazão aos trabalhos da Câmara”, explica. Em seu primeiro ano a vereadora pretende reativar o Clube de Mães. “São dez máquinas de costura que estão paradas, quando o Clube estava ativo eram confeccionados enxovais de bebês, também era produzido doces caseiros para venda, era realizado a distribuição de leite e cesta básica. As grávidas durante a gestação tinham todo apoio e acompanhamento do pré-natal”. A vereadora também pretende reativar a Associação dos Pequenos Produtores, “não quero apenas reativar, mas sim incentivar e poder contribuir para que o pequeno produtor possa trabalhar e produzir dignamente”, comenta. Para Marieta a juventude de Angélica precisa de atenção, com projetos culturais, incentivo ao esporte e reabilitação, “também vou dar ênfase ao quesito drogas, meu projeto é construir um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, focar nos departamentos de esporte, saúde, educação e lazer”, completa. Com sua experiência no Poder Executivo, a vereadora pretende manter um bom relacionamento com o prefeito Roberto Cavalcanti (PSB) para que juntos possam atender os anseios da população. “O bom relacionamento é fundamental para elaborarmos e desenvolvermos projetos que garantam a qualidade de vida dos moradores de Angélica, desde já me comprometo com a população, meu único objetivo é o melhor para o município”, finaliza. Fonte: Assessoria de Comunicação PTB-MS