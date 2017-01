Couromoda: Kidy lança primeiro calçado com game de realidade aumentada 3D focado no público infantil

Sintonizando tecnologia e diversão em uma novidade surpreendente para as crianças, a Kidy apresenta o Kidy Dragon’s Game, o primeiro tênis com game de realidade aumentada para as crianças. Misturando o real e o virtual, a inovação é a sensação do momento, possibilitando a interação entre objetos gráficos com elementos e cenários reais. O lançamento, que aposta em um design irreverente e tridimensional, inspirado no universo dos dragões, é destaque durante a Couromoda – feira calçadista que acontece entre os dias 15 e 18 de janeiro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com a novidade da marca, as crianças podem emergir nessa atmosfera repleta de ação. O tênis dá acesso ao Kidy Dragon’s Game, aplicativo disponível na AppStore e Google Play, de maneira que o jogo é ativado apontando o smartphone ou tablet para a embalagem do produto – o Dragon’s Card, que serve de campo de batalha para o game. Em seguida, é só aproveitar a aventura!

O game possui dois modos de jogo, um em primeira pessoa, onde a criança assume o papel do dragão, e em terceira pessoa, onde é possível visualizar o dragão no campo de batalha. Além disso, apontando o dispositivo eletrônico para o patch que vem com o produto, é ativado um dragão, também em realidade aumentada e 3D.

Os modelos são inspirados nos quatro elementos: terra, ar, fogo e água. O design simula a anatomia dos personagens, destacando asas, garras e escamas texturizadas, além do solado com LED que acende conforme a pisada. A tecnologia Respi-tec está presente em todos os produtos, permitindo a circulação de ar, evitando suor excessivo e contaminações por bactérias, garantindo muita diversão e saúde para as crianças.

