VÍDEO| ‘Bandida gata’ é presa após roubar carro no Paraná

Estefanni Ramires, de 19 anos, ainda deu uma canseira na Polícia Militar durante a fuga

Após uma perseguição cinematográfica, com direito a helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, a jovem Estefanni Ramires, de 19 anos, conhecida como “bandida gata”, foi presa por agentes da PM no km 5 da BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná.

De acordo com o jornal O Dia, a suspeita estava em uma picape Nissan Frontier, que tinha sido roubada no bairro Guatupê. Através do rastreador, policiais conseguiram localizar o automóvel, que trafegava a mais de 150 km/h na vida.

Estefanni, que foi autuada em flagrante por roubo, não estava armada. O comparsa dela conseguiu fugir. “Ela foi muito debochada. Saiu do carro e disse aos PMs que era receptação e aqui (na delegacia), aos jornalistas, falou que, se fosse um carro esportivo, não seria capturada”, disse João Marcelo Renk Chagas, delegado titular da Delegacia de Campina Grande do Sul.

Quando foi apresentada aos jornalistas na delegacia, Estefanni disse que falaria com a imprensa de costas, alegando que “estava feia”.