Pedro Chaves destina patrulha agrícola para assentados de Ponta Porã

O senador Pedro Chaves (PSC-MS) anunciou nesta quinta-feira (12) a destinação de uma patrulha agrícola para a prefeitura atender os pequenos produtores que vivem nos seis assentamentos de Ponta Porã. A garantia foi dada durante visita ao Assentamento Itamaraty – o maior do estado – onde vivem três mil famílias de pequenos agricultores, responsáveis pela produção de hortifrutigranjeiros, artesanato, leite e derivados, que abastecem não só as escolas do município como também os pequenos comerciantes locais.

“Estou realmente impressionado com o que estou vendo aqui. Praticamente sem o apoio do poder público e com dificuldade até de obter água em volume suficiente, centenas de famílias produzem legumes, verduras, feijão, mel, frutas, massas, queijo, manteiga, tudo orgânico e de boa qualidade. Esses pequenos produtores são verdadeiros heróis. Por isso, precisam e merecem apoio para ampliar e diversificar cada vez mais a produção, que só no ano passado, pelo que fui informado, rendeu um total de R$ 1,3 milhão. Sou parceiro da prefeitura nessa empreitada e farei tudo o que puder, em Brasília, para que essa patrulha agrícola seja apenas o primeiro de uma série de benefícios que traremos para o Itamaraty e os demais assentamentos de Ponta Porã”, afirmou o senador, que estava acompanhado do prefeito Hélio Peluffo (PSDB), vereadores e lideranças comunitárias da região.

A patrulha agrícola viabilizada por Pedro Chaves para Ponta Porã faz parte de um pacote de equipamentos que estão sendo adquiridos pelo governo estadual, através de recursos dos Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário e da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). A compra é feita com recursos de R$ 18,3 milhões, fruto de uma emenda de autoria da bancada de senadores e deputados federais que representam Mato Grosso do Sul em Brasília. O governo do estado, irá adquirir as patrulhas e as repassará às prefeituras, entra com uma contrapartida de R$ 1,9 milhão, totalizando um investimento de R$ 20,2 milhões. Os recursos já foram empenhados pela União. Falta apenas que o governo do estado dê sequência aos trâmites burocráticos para que os ministérios liberem a verba destinada a aquisição. A expectativa é de que até junho todas as patrulhas sejam entregues.

Ao todo são 92 patrulhas para atender os 79 municípios. Cada patrulha é formada por 1 trator 4X4, 1 grade niveladora, 1 grade aradora e 1 rotoencanteirador. Os equipamentos serão repassados pelas prefeituras aos assentados, para que eles possam preparar a terra para o plantio.

Investimentos Depois da visita ao Assentamento Itamaraty, Pedro Chaves se reuniu com Hélio Peluffo, secretários, vereadores e lideranças comunitárias na sede da prefeitura. No encontro, foram discutidos investimentos em saúde, educação e na infraestrutura do município. Na conversa ficou acertado que a prefeitura definirá projetos a serem encaminhados ao senador, que se encarregará de batalhar pela liberação de verbas federais.

“ Sou parceiro de Ponta Porã e de todos os municípios de Mato Grosso do Sul na luta pela melhoria da qualidade de vida da população. Meu gabinete, tanto em Brasília quanto em Campo Grande, estará sempre aberto para receber prefeitos, vereadores e demais lideranças com os quais tenho um objetivo comum: promover o desenvolvimento do nosso estado”, finalizou o senador.

Fonte: ASSECOM