A maior festa da Flórida retorna em fevereiro com o espetacular desfile noturno de Mardi Gras e shows ao vivo em noites selecionadas

ORLANDO, Fla. (12 de janeiro de 2017) – O Universal Orlando Resort anunciou hoje as atrações da música que subirão ao palco para a celebração do Mardi Gras 2017 – uma versão familiar da famosa festa de New Orleans, que apresenta gastronomia cajun, o autêntico clima de New Orleans, um desfile espetacular e – em noites selecionadas – shows ao vivo com músicos consagrados dos mais diversos gêneros que vão do pop e R&B ao rock e disco. O Universal’s Mardi Gras 2017 ocorrerá diariamente de 4 de fevereiro a 25 de março, proporcionando aos visitantes 50 noites para celebrar. E por 12 noites selecionadas do evento, os visitantes poderão assistir a shows musicais de artistas internacionalmente reconhecidos, incluindo o grupo vencedor de prêmios e discos de platina Fifth Harmony, Ne-Yo, três vezes vencedor do GRAMMY, o cantor e compositor Toby Keith e a banda de rock Collective Soul. Para obter a lista completa e o cronograma das atrações, consulte a programação logo abaixo. A celebração também inclui um desfile noturno com temas, alegorias e carros únicos do Mardi Gras – assim como música inspirada em Nova Orleans, dezenas de coloridos dançarinos, performances com pernas de pau e mais de um milhão de contas. O desfile desse ano contará com seis carros inspirados em inéditas Criaturas Míticas, incluindo The Dance of the Dragon, The Flight of the Pegasus e The Rise of the Garuda. Todos os carros alegóricos do Mardi Gras foram projetados pela Blaine Kern Artists, a mesma empresa que trabalha artesanalmente na celebração icônica de Nova Orleans desde 1947. Os visitantes também poderão desfrutar da autêntica culinária em estilo Nova Orleans no French Quarter Courtyard e se divertir com performances de bandas que vieram direto da Bourbon Street. A diversão do Mardi Gras do Universal Orlando está incluída no ingresso para o Universal Studios Florida ou no Passe Anual. Para obter mais informações sobre o Mardi Gras, visite www.universalorlando.com/Events/Mardi-Gras/Overview.aspx. HEADLINERS PROGRAMAÇÃO SHOWS DO MARDI GRAS 2017 Data dos eventos do Mardi Gras Atrações principais (apresentações no Music Plaza) 4 de fevereiro Trace Adkins 11 de fevereiro NE-YO 18 de fevereiro Collective Soul 19 de fevereiro X Ambassadors 25 de fevereiro Fifth Harmony 4 de março Kool & the Gang 5 de março Olivia Newton-John 11 de março UB40 12 de março Toby Keith 18 de março Jason Derulo 19 de março Earth, Wind & Fire 25 de março The All – American Rejects LISTA DE BANDAS DE NEW ORLEANS NO MARDI GRAS 2017 Data dos eventos do Mardi Gras Bandas de New Orleans (apresentações no French Quarter) 4 – 14 de fevereiro Young Pipeline Brass Band 15 – 21 de fevereiro New Breed Brass Band 22 de fevereiro a 5 de março Free Agents Brass Band 6 – 15 de março Naughty Professor Brass Band 16 – 25 de março Dirty Bourbon River Show Sobre o Universal Orlando Resort

Há mais de 25 anos, o Universal Orlando Resort proporciona férias épicas para toda a família – experiências incríveis que colocam os visitantes no coração de aventuras e histórias poderosas. Os dois parques temáticos do Universal Orlando – o Universal Studios Florida e o Universal’s Islands of Adventure, são os lares de algumas das experiências mais incríveis e inovadoras do mundo – como The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade e The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley. E no verão norte-americano de 2017, o Universal Orlando abrirá seu terceiro parque, o Universal’s Volcano Bay – uma experiência absolutamente inédita de parque aquático temático. Os resorts no Complexo Universal Orlando – Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort e o novíssimo Loews Sapphire Falls Resort, são destinos por si só. Seu complexo de entretenimento, Universal CityWalk, oferece gastronomia e diversão para cada membro da família. O Universal Orlando Resort revelou mais de 20 novas experiências desde 2010 – atrações poderosas, opções gastronômicas incríveis e hotéis magnificamente temáticos. A revolucionária atração Skull Island: Reign of Kong, está agora aberta no Islands of Adventure, assim como o mais novo restaurante no CityWalk, The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, uma experiência gastronômica única. O Universal Orlando Resort faz parte da NBCUniversal, uma companhia da Comcast. Siga-nos no nosso Blog, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.