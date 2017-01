Professor Paulo Cesar, da ESPM, ministra curso de atendimento a clientes

Em “Atendimento a clientes como ferramenta do Marketing 3.0”, especialista em Serviços ensina os passos para assegurar a satisfação do cliente

Diretores, gerentes e profissionais das áreas de Vendas e Marketing ainda podem se inscrever no curso “Atendimento a clientes como ferramenta do Marketing 3.0”, que acontece entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro na ESPM, em São Paulo.

O curso é ministrado pelo professor Paulo César Silva, especialista e consultor de empresas na área de gestão de serviços e excelência na satisfação do cliente. Paulo Cesar, que atuou por mais de vinte anos nas áreas de vendas e marketing e funções gerenciais em empresas como Xerox do Brasil, Kodak e Pantanal Linhas Aéreas, promete orientar sobre o que fazer (e o que não fazer) para assegurar a satisfação do cliente.

Durante o curso de quatro noites, o especialista vai conscientizar sobre a importância da vantagem competitiva estratégica que a satisfação do cliente pode oferecer. Os alunos também vão estudar o conceito e a aplicação dos quatro pontos para a excelência em serviços e conhecer os fatores críticos da excelência em serviços na prática. Por fim, serão analisados mecanismos para o Gerenciamento da satisfação do cliente e o professor se colocará à disposição dos alunos na orientação de projetos, caso queiram aplicar o aprendizado em suas próprias empresas. Confira o programa do curso.

Os interessados devem se inscrever pelo site da ESPM, através do link: http://www2.espm.br/curs os/espm-sao-paulo/atendimento- clientes-como-ferramenta-do-ma rketing-30. Para mais informações, entrar em contato com a escola pelo telefone: (11) 5081-8200 ou por e-mail: ferias@espm.br.

Sobre o professor Paulo César Silva

Consultor de empresas na área de gestão de serviços e excelência na satisfação do cliente. Professor da ESPM. Atuou por mais de vinte anos nas áreas de vendas e marketing e funções gerenciais em empresas como: Xerox do Brasil, Kodak, Pantanal Linhas Aéreas, etc.

Investimento

1x (CARTÃO DE CRÉDITO) 1.350,00

1x (BOLETO) 1.350,00

2x (CARTÃO DE CRÉDITO) 675,00

3x (CARTÃO DE CRÉDITO) 450,00

4x (CARTÃO DE CRÉDITO) 337,50

5x (CARTÃO DE CRÉDITO) 270,00

6x (CARTÃO DE CRÉDITO) 225,00



Serviço

Curso: Atendimento a clientes como ferramenta do Marketing 3.0

Professor: Paulo César Silva

Local: ESPM

Endereço: Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mariana – São Paulo

Informações: (11) 5081-8200 / ferias@espm.br

Inscrições: http://www2.espm.b r/cursos/espm-sao-paulo/atendi mento-clientes-como-ferramenta -do-marketing-30

Sobre a ESPM

Fundada em 1951 com o nome Escola de Propaganda do MASP e sob o slogan ‘Ensina quem faz’, a ESPM tinha como filosofia, mantida até hoje, reunir profissionais do mercado para ministrar seu curso, associando a prática com a teoria. Em pouco tempo já era reconhecida como uma das principais instituições de ensino do País.

A partir de 1974, deu início à sua expansão, inaugurando a ESPM Rio, no Rio de Janeiro. Em 1978 viriam os cursos de pós-graduação e, em 1985, inaugurou a ESPM Sul, em Porto Alegre. Considerada um centro de excelência no ensino de Comunicação, Marketing e Gestão, a oferta de novos cursos de graduação era o caminho natural a ser seguido. E desta forma, a ESPM ampliou seu portfólio: Administração (1991); Design (2004); Relações Internacionais (2006); Jornalismo (2011); Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão (2014); Cinema e Audiovisual (2015); e Ciências Sociais e do Consumo (2015). O início do século XXI também ficou marcado pela introdução dos programas de mestrado e doutorado.