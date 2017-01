Em participação no ‘Mega Senha’, Débora Lyra detalha início do relacionamento com Gabriel Gava

Neste sábado (14), o apresentador Marcelo de Carvalho recebe o casal Gabriel Gava e Débora Lyra no ‘Mega Senha’. No palco, os convidados testam seus conhecimentos num jogo divertido e de raciocínio rápido – no qual quem acerta o maior número de senhas deixa o participante mais próximo de um milhão de reais.

Ao ser apresentada, a Miss Brasil 2010 revela “estar esperando o pedido” de casamento e explica o início do relacionamento com o cantor sertanejo. “Estamos juntos há um ano, mas nossa história é bem mais antiga. Nós nos conhecemos há quatro anos, quando fui num show dele na Bahia. Ele se interessou e eu disse ‘não quero nada com você não’. Tínhamos uma amiga em comum, que gostava dele”, conta. “Não estava fazendo nada no ano passado, estava solteira, aí vi esse menino insistindo tanto que resolvi dar uma oportunidade a ele”, completa. O apresentador então provoca a bela ao perguntar se a tal amizade teria acabado e Gabriel Gava ironiza a situação, chamando-a de ‘fura-olho’.

Jogando separadamente, o casal, que é veterano do game show, deixa evidente a competitividade que existe entre eles e protagoniza diversos momentos divertidos, sempre com bom humor. Débora Lyra ainda surpreende com seu ótimo desempenho, acertando palavras consideradas difíceis, como “crepúsculo” e “trampolim”.

O sertanejo também anima a plateia com seu novo sucesso, “Frentista”.

