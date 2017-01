Samsung usa realidade virtual para melhorar a arte de se comunicar, pessoal e profissionalmente

Launching People é uma campanha global que usa a tecnologia como ferramenta para auxiliar a superação do medo de falar em público

São Paulo, 12 de janeiro de 2017 – Com o objetivo de desenvolver tecnologias para melhorar a vida das pessoas, a Samsung lança no Brasil a campanha global Launching People, edição 2017, que visa estimular as pessoas a romperem barreiras e a superarem seus medos. Este ano a companhia pretende auxiliar, por meio da realidade virtual, todos aqueles que têm medo de falar em público.

Seguindo a linha de treinamento virtual, a companhia pretende reforçar como a linguagem corporal e autoconfiança são atributos indispensáveis para transmitir credibilidade em uma reunião de trabalho, visto que, os universos social e corporativo exigem competências diretamente ligadas ao poder de comunicação e persuasão. Para isso, a Samsung desenvolveu um aplicativo #BeFearless, que utiliza como recurso simulações de situações reais, com conteúdos específicos de palestras, aulas práticas e testes que devem ser assistidos com o suporte do Gear VR, óculos de realidade virtual da marca. Todas as ações contam com avaliações de resultados.

Para uma imersão mais completa, após conectar o smartphone Galaxy* ao Gear VR, o usuário tem a opção de unir o smartwatch Gear S3 à experiência – o dispositivo monitora a frequência cardíaca e torna os resultados mais palpáveis, uma vez que dá um panorama completo sobre como o corpo se comportou diante das situações simuladas. Além disso, a utilização do Gear IconX, fone de ouvido totalmente sem fio, complementa a imersão proporcionando melhor experiência de som durante as simulações.

É possível fazer recortes multifuncionais com os treinamentos disponíveis pelo aplicativo. Portar-se em uma reunião de trabalho, por exemplo, é uma variação da opção que visa solucionar o medo de falar em público. A pressão e a responsabilidade de sugerir ideias para superiores e colegas de trabalho podem amedrontar muitos profissionais e, nesse sentido, o aplicativo desenvolve cenários que simulam o contato entre pessoas para exercitar o controle da ansiedade.

Ao chegar à reunião, é importante cumprimentar os presentes e, se possível, estabelecer uma conversa casual. No treinamento do programa Launching People, o usuário pode praticar esse tipo de situação. Também é possível, por exemplo, participar de uma feira de empregos com simulações de entrevistas com diversos entrevistadores diferentes, além de responder perguntas interativas que mudam de acordo com suas respostas. Como o sistema é responsivo, os personagens podem se distrair e emitir um feedback negativo, exigindo que o participante se esforce mais para atrair suas atenções novamente.

Outra maneira imprescindível para fazer um bom discurso em uma reunião é utilizar o recurso para ensaiar a própria apresentação. Para fazê-lo, basta que o usuário coloque um arquivo em PDF na pasta BeFearless/PDF do seu smartphone. Também é possível se soltar e ficar mais tranquilo cantando diante de uma plateia.

Todas essas atividades são mensuradas ao fim de cada sessão, e os resultados registrados para que os participantes acompanhem as suas evoluções e conquistas neste processo de superação.

Além das dicas para falar em público, o programa também está disponível para quem deseja vencer o medo de altura. Para saber mais, basta baixar o aplicativo gratuitamente na loja da Óculus e aqueles que não possuem o Gear VR podem experimentar os recursos Launching People nas lojas oficiais da Samsung. Para mais informações acesse o site http://www.samsung.com/br/launchingpeople/

