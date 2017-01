Na expectativa pelo Oi Bowl Jam, Pedro Barros fala sobre indicação ao prêmio Laureus

Catarinense foi indicado na categoria melhor atleta de esportes de ação nesta quarta-feira, 11/01

Maior nome do skate brasileiro na atualidade, Pedro Barros foi indicado nesta quarta-feira, 11/01, ao prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. A Academia divulgou a lista dos concorrentes em evento realizado em Mônaco. O catarinense de Florianópolis, que participará do Oi Bowl Jam – etapa de abertura do Mundial de skate bowl –, de 27 a 29 de janeiro, no Rio de Janeiro, está entre os seis finalistas na categoria melhor atleta de esportes de ação. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 14 de fevereiro.

Pedro, que teve como principal feito em 2016 a conquista da sexta medalha de ouro nos X-Games na modalidade Park, concorrerá ao prêmio com os atuais campeões mundiais de surfe, John John Florence e Tyler Wright, a britânica Rachel Atherton, do mountain bike, além de prodígios do snowboard e do esqui estilo livre.

“Ser nomeado junto aos grandes nomes do esporte mundial, principalmente se compararmos toda a estrutura financeira que esses outros atletas têm, aumenta mais ainda o orgulho que tenho pelo que escolhi para fazer parte da minha vida. O Laureus é para poucos, nunca imaginei ver meu nome ali. Só o fato de poder ir a Mônaco e presenciar esse evento já é grandioso. Fazer parte, então, é sem palavras. Obrigado, skateboard!”, disse Pedro Barros.

Além das seis medalhas de ouro nos X-Games, o atleta foi também seis vezes campeão mundial na modalidade Bowl/Park. Quem já conquistou o prêmio Laureus, em 2002, foi Bob Burnquist, considerado a maior referência do skate brasileiro durante anos.

Vale lembrar que o skate será esporte olímpico a partir de Tóquio 2020.

Sobre o Oi Bowl Jam

O Oi Bowl Jam, etapa de abertura do Mundial de Skate Bowl 2017, tem o patrocínio máster da Oi, além de TNT, G-Shock, Honda, Rexona, Nívea Sun e Evoke. O evento é chancelado pela World Cup Skateboard (WCS), com coordenação técnica da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) e realização da IMM.

Nos dias 27 e 28, fase classificatória, o evento conta com transmissão ao vivo do canal SporTV. Já no domingo, dia 29, a grande final pode ser acompanhada dentro do Esporte Espetacular, na TV Globo.

Fonte: Oi@net.br