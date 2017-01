BNDES apoia cirurgias de crianças e adolescentes com deformidades faciais

Cerca de 200 crianças e adolescentes com fissuras labiopalatinas, em Natal e Mossoró (Rio Grande do Norte), serão beneficiadas com cirurgias gratuitas, graças a um programa social mantido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os procedimentos médicos serão possíveis por conta de um financiamento do BNDES para a empresa de geração de energia eólica Voltalia S.A. Um total de R$ 1,5 milhão será investido na realização das cirurgias.

Os procedimentos serão feitos em parceria com a ONG Operação Sorriso Brasil. Já na próxima semana, serão realizadas 60 cirurgias gratuitas em crianças e adolescentes de Mossoró, com apoio de uma equipe de voluntários, da prefeitura e do governo do estado. Depois, o programa atenderá aos pacientes em Natal, completando a realização de um total de 200 cirurgias até o final de 2017.

Em agosto de 2016, Mossoró já havia recebido a primeira etapa do programa, quando foram realizadas 936 consultas e 68 procedimentos cirúrgicos.

A Operação Sorriso reúne profissionais de 60 países para ajudar a pessoas portadoras de deformidades faciais, especialmente lábio leporino e fenda palatina. Em 35 anos de atuação, já transformou a vida de mais de 240 mil pessoas. De acordo com a diretora-executiva da Operação Sorriso, Ana Stabel, “esses atendimentos refletem milhares de histórias de superação, dedicação e amor ao próximo”, avaliou.

Investimentos sociais

A linha de investimentos sociais do BNDES apoia a implantação, expansão e consolidação de projetos sociais em comunidades situadas no entorno de projetos nas áreas de infraestrutura e indústria apoiados pelo banco. O apoio da linha geralmente corresponde a 0,5% do valor financiado em cada empreendimento.

Entre maio de 2014 e dezembro de 2015, foram contratadas três operações de financiamento entre o BNDES e a Voltalia S.A., no valor aproximado de R$ 865 milhões para a implantação de 11 parques eólicos, totalizando 291 MW instalados, além de investimentos na linha de transmissão associada dos empreendimentos.

Edição: Augusto Queiroz