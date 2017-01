Empresário investe R$ 100 mil em Hidroponia em Três Lagoas-MS e cria a “Hidropovida”

A realização de um sonho acaba de ser concretizado em Três Lagoas-MS. Depois de estudar muito e buscar kno-how e aperfeiçoamentos o empresário Jair Soler Jurado, um três-lagoense que desafia o próprio desafio, está em fase de conclusão de um velho sonho, a Hidroponia.

Com a ajuda dos filhos, Mário Márcio e Marcelo, Jair alugou uma área no Bairro Jardim das Oliveiras no Santa Terezinha em Três Lagoas e criou a ‘HIDROPOVIDA”, uma horta suspensa e que é movida por uma engenhoca fantástica criado por ele próprio. As primeiras 2 mil mudas foram plantadas esta semana e deverá estar em fase de consumo dentro de mais uns 15 dias. Segundo o empresário o ciclo de produção é de 21 dias em média.

O empresário, ainda em fase de testes, implantou três galpões sendo que um deles já está pronto e funcionando com as primeiras duas mil mudas plantadas. No momento, será produzida somente alface. O plantio deve ser diversificado primeiro em folhas e depois produtos ortifrutigranjeiros, a exemplo tomate, quiabo, repolho, almeirão, couve etc.

Outro filé que será explorado pelo empresário será o plantio de várias espécies de pimentas.

Estudos feitos pelo próprio empresário dão conta de que toda a produção será comercializada no próprio local e será oferecido ao cliente produtos com qualidade e preços módicos. Jair observou também que a venda direta e comercializada com vendedores ambulantes é outra forma de comercialização viável.

Segundo ele, será firmado um tipo de contrato com cada vendedor que terá o vínculo com a Hidropovida sendo obrigado a comercializar uma certa quantidade de produto definido em contrato todos os 12 meses do ano. Jair explica que o comerciante terá vantagens por adquirir o produto com preços de mercado e comercializar o ano todo sem se preocupar com a produção que será garantida pela Hidropovida.

A Hidropovida fica localizada no Jardim das Oliveiras – Bairro Santa Terezinha na Rua Luiz Spineli, altura do número 657 em Três Lagoas-MS.