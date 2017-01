Anúncio premiação FAEMS

A FAEMS – Federação das Associações Empresariais de MS irá anunciar nesta sexta-feira, dia 13, às 17 horas, os ganhadores de Campo Grande da promoção Natal Premiado. O anúncio acontece na sede da instituição.

A campanha contou com 97.169 pessoas cadastradas, com total de 931.298 rasgadinhas, com sorteio de 490 prêmios: 20 carros 0km, 420 vale compras no valor de R$ 400 cada, 20 certificados de barras de ouro no valor de R$ 1500,00 cada, 5 viagens no valor de R$ 5 mil cada e 25 vales de compras de R$ 1.000,00 cada.

Data: 13 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Sede da Faems – Rua Piratininga, 399 – Campo Grande/MS