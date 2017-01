NOVA ATRAÇÃO DO UNIVERSAL ORLANDO, RACE THROUGH NEW YORK STARRING JIMMY FALLON, TERÁ SUA GRANDE INAUGURAÇÃO EM 6 DE ABRIL DE 2017

Orlando, Fla. (13 de janeiro de 2017) – Hoje, o Universal Orlando Resort anunciou que sua mais nova atração, “Race Through New York Starring Jimmy Fallon”, será oficialmente inaugurada em 6 de abril de 2017. A atração dará aos visitantes a experiência definitiva de “The Tonight Show” ao colocá-los bem perto dos momentos mais divertidos do programa, antes de decolar em uma excitante corrida cheia de ação pela cidade de Nova York contra o próprio Jimmy Fallon.

Para celebrar a grande abertura da atração, o programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” vai pegar a estrada e será apresentado no Universal Orlando Resort de 3 a 6 de abril. Mais detalhes sobre as celebridades convidadas e sobre como participar da audiência do programa serão divulgados em breve.

Ao vivenciar a atração, os visitantes entrarão no Studio 6B para embarcar no primeiro teatro voador do mundo, com capacidade para 72 pessoas, para a corrida de suas vidas. Eles vão acelerar pelas ruas de Nova York e por todos os lugares, até a Lua, se deparando com monumentos icônicos, da Estátua da Liberdade ao Empire State Building e tudo mais que estiver pelo caminho.

“Race Through New York Starring Jimmy Fallon” será a primeira atração do parque Universal Studios Florida a apresentar uma experiência inédita de Fila Virtual, que permitirá que os visitantes passem menos tempo esperando na fila e mais tempo descobrindo emoções ainda mais incríveis no Universal Studios. O sistema de reservas Virtual Line é acessível através do aplicativo móvel do Universal Orlando Resort ou nos quiosques localizados próximos à entrada da atração.

Sobre The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” vai ao ar à noite, durante a semana, na NBC e é o programa noturno de maior audiência nos Estados Unidos. Gravado no Studio 6B no Rockefeller Center, o show é comandado pelo comediante Jimmy Fallon, além do locutor Steve Higgins e a premiada banda The Roots, O programa, que tem esquetes cômicas e jogos, entrevistas com celebridades e show musicais, já foi indicado para 11 Emmy Awards e se tornou um marco na cultura pop.

Sobre o Universal Orlando Resort

Há mais de 25 anos, o Universal Orlando Resort proporciona férias épicas para toda a família – experiências incríveis que colocam os visitantes no coração de aventuras e histórias poderosas.

Os dois parques temáticos do Universal Orlando – o Universal Studios Florida e o Universal’s Islands of Adventure, são os lares de algumas das experiências mais incríveis e inovadoras do mundo – como The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade e The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley. E no verão norte-americano de 2017, o Universal Orlando abrirá seu terceiro parque, o Universal’s Volcano Bay – uma experiência absolutamente inédita de parque aquático temático. Os resorts no Complexo Universal Orlando – Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort e o novíssimo Loews Sapphire Falls Resort, são destinos por si só. Seu complexo de entretenimento, Universal CityWalk, oferece gastronomia e diversão para cada membro da família.

O Universal Orlando Resort revelou mais de 20 novas experiências desde 2010 – atrações poderosas, opções gastronômicas incríveis e hotéis magnificamente temáticos. A revolucionária atração Skull Island: Reign of Kong, está agora aberta no Islands of Adventure, assim como o mais novo restaurante no CityWalk, The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, uma experiência gastronômica única.

O Universal Orlando Resort faz parte da NBCUniversal, uma companhia da Comcast. Siga-nos no nosso Blog, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

