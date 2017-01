Cursos de pós-graduação em Neurointensivismo e Neuro-oncologia estão com inscrições abertas

Especializações contribuem no aprimoramento de carreiras, aliando conhecimento multidisciplinar e recursos clínicos e cirúrgicos

O Neurointensivismo e a Neuro-oncologia são áreas da medicina que exigem dos profissionais um aprofundamento cada vez maior de conhecimento e de capacidades específicas, em sintonia com as novas abordagens terapêuticas e tecnológicas. Para atender a essa necessidade, o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), dentro do seu programa de pós-graduação, criou dois cursos específicos.

O curso de Especialização em Neurointensivismo para Adultos, cujas inscrições se encerram no próximo dia 25 de janeiro, oferece uma abordagem multidisciplinar, a partir da qual os alunos têm a oportunidade do exercício prático no centro de treinamento e manuseiam equipamentos de alta tecnologia, como Ultrassom, Duplex e doppler transcraniano, além de pressão intracraniana.

Um diferencial é o estágio na UTI do Hospital Sírio-Libanês, onde têm a oportunidade de interagirem com especialistas da área. O curso é destinado a médicos que desejam cuidar de pacientes neurocríticos em unidades de terapia intensiva, pronto-socorro e centro cirúrgico.

“Estamos formando profissionais para atender uma demanda do mercado de terapia intensiva neurológica, uma especialidade razoavelmente nova e em desenvolvimento, com grande potencial não só no mercado de trabalho, mas também em pesquisa”, destaca o Prof. Dr. Marcos Augusto Stávale Joaquim, médico neurocirurgião que atua na coordenação dos cursos.

Na área de Neuro-oncologia, a grande tendência é o trabalho conjunto de diferentes especialidades médicas, em prol das melhores formas de cuidado ao paciente. Dentro desse conceito, o curso de pós-graduação oferece aos alunos conhecimentos e recursos clínicos e cirúrgicos, que agregam técnicas modernas no diagnóstico e no tratamento das neoplasias do Sistema Nervoso Central. As inscrições para o curso de Neuro-oncologia vão até o dia 1º de março.

O programa inclui observação da prática no centro cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês, o que antecipa as situações encontradas no exercício da profissão. O aluno tem contato com mais de 180 temas que integram os conhecimentos de patologia, cirurgia, oncologia e radioterapia; novas modalidades de radioterapia e de radiocirurgia, e participa de sessões de tumor board, além de interagir com especialistas da área durante todo o tempo.

“A neuro-oncologia é uma especialidade embrionária onde a maior parte das condutas ainda é controversa e os tratamentos são frequentemente baseados no profundo conhecimento da etiopatogenia, que é o estudo das causas e dos mecanismos que atuam sobre o organismo para provocar a doença. As estatísticas ainda são iniciais e não tem dado margem para condutas absolutas. Por isso, as novidades na área são amplamente discutidas em encontros multidisciplinares, aproveitando a densa carga teórica, associada às atividades práticas e em exames subsidiários e fóruns de condutas”, conclui o coordenador.

ANOTE EM SUA AGENDA:

Especialização em Neurointensivismo para Adultos

Inscrições: Até 25/01

Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP

Informações: https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/-/especializacao-em-neurointensivismo-para-adultos?contentId=72513

Especialização em Neuro-oncologia

Inscrições: Até 01/03/2017

Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP

Informações: https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/-/especializacao-em-neuro-oncologia?contentId=72600

Fonte: WN&P Comunicação