Mais de 20 navios trazem turistas a Salvador até o Carnaval

Do início de janeiro até o Carnaval, Salvador recebe 21 navios de cruzeiro com quase 66 mil visitantes. As embarcações que aportam na capital baiana têm origem em cidades do Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Pará. Somente neste mês de janeiro a programação prevê a chegada de 11 navios, trazendo cerca de 36 mil visitantes, que vão conhecer atrativos da cidade como o Mercado Modelo, Pelourinho, Igreja do Bonfim e Farol da Barra.

Nas duas primeiras semanas de janeiro, cinco navios já passaram por Salvador e trouxeram visitantes como Eric Coelho Passos. Pela primeira vez na Bahia, o administrador carioca aproveitou a parada para conhecer a capital. Visitou o Farol da Barra e a Igreja do Bonfim.

“É uma igreja muito famosa. A gente ouve falar muito e acaba despertando a nossa curiosidade”, disse Eric durante visita à igreja às vésperas da tradicional lavagem das escadarias do templo, realizada há mais de dois séculos. Também vinda do Rio de Janeiro para Salvador por via marítima, a vendedora Ana Luiza de Jesus mostrou-se bastante emocionada. “É uma igreja muito linda”, destacou.

Do total de navios previstos pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) para o primeiro bimestre do ano, metade dos que passarem por Salvador também incluem Ilhéus (BA) como destino. O município, situado no sul do Estado, encanta os visitantes pelas belezas naturais e atrativos históricos e culturais.

Temporada – Entre os meses de novembro de 2016 e março de 2017, cerca de 50 navios devem passar pela capital baiana, com cerca de 150 mil turistas a bordo. O Porto de Ilhéus deve receber 17 embarcações de grande porte e mais de 61 mil visitantes nesta temporada.

Ascom/Setur