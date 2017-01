Digital Business Day SP reúne nomes de peso para debater o tema “Como vender mais pela internet, em 2017”

Com inscrições abertas, evento acontece em 07 de fevereiro de 2017 (terça-feira), das 8h às 14h, no Hotel Gran Estanplaza, em São Paulo

Grandes especialistas do mercado digital se reúnem no dia 07 de fevereiro (terça-feira), das 8h às 14h, no Hotel Gran Estanplaza (rua Arizona, 1517, Cidade Monções), em São Paulo, para uma série de palestras, debates e apresentações de casos de sucesso voltados ao tema “Como vender mais pela internet, em 2017”. Esse é o Digital Business Day SP. As inscrições estão abertas pelo www.digitalbusinessday.com.br e as vagas são limitadas.

Já estão confirmadas para o DBD SP as palestras de Pedro Eugenio, fundador e CEO da Black Friday no Brasil; Roberto Cury, diretor de marketing da OLX; Maurício Vargas, presidente do ReclameAqui; Thiago Bueno, marketing da IBM; Diego Dourado, marketing do UOL Host; Moyses Simantob, coordenador e docente do FGV CEO Inovação; Alexandre Gibotti, diretor executivo da ABRADi; Edmardo Galli, CEO Latam da IgnitionOne; Rodrigo Almeida, diretor comercial da Dinamize e Vinícius Melo, diretor da Rebellion Digital.

“O principal objetivo do Digital Business Day SP é destacar o caminho para onde vai o E-commerce em 2017 e as melhores estratégias para a geração de bons resultados. São informações estratégicas e inspiradoras para quem deseja estar à frente num mercado que, na contramão da crise, deve registrar crescimento de 8% em 2017, no Brasil, com um faturamento de R$ 44,6 bilhões”, afirma Vinícius Melo, diretor da Rebellion Digital.

O Digital Business Day SP é realizado por Rebellion Digital, Núcleo da Notícia Comunicação Corporativa e Jardim Comunicação, com apoio da ABRADi (Associação Brasileira de Agentes Digitais), ABCOMM (Associação Brasileira de E-commerce), Buscapé Company, ComSchool, Digitalks, Dinamize, Goobec, IBM, Jet E-business, KPL, Locaweb,MultVídeo,Seekr, UOL Host e Xtech.

Serviço

Digital Business Day SP

Data: 07 de fevereiro de 2017 (terça-feira)

Horário: das 8h às 14h

Local: Hotel Gran Estanplaza (rua Arizona, 1517, Cidade Monções, São Paulo).

Informações e inscrições pelo www.digitalbusinessday.com.br

Vagas limitadas

Fonte: Núcleo da Notícia