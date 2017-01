Temer recebe Skaf em escritório em São Paulo

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, chegou por volta das 15h30 ao escritório particular do presidente Michel Temer no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. Skaf não quis falar com a imprensa na entrada.

Temer está no local desde o meio da manhã e em sua agenda não constam compromissos oficiais. O presidente chegou a São Paulo ontem e esteve na Praia Grande, litoral, onde participou da inauguração de uma escola nomeada em homenagem a seu irmão Fued Temer.