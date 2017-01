Cresce busca por Aparelhos Ortodônticos discretos entre brasileiros

Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de adultos passaram a utilizar aparelhos para o alinhamento dos dentes. Aqui no Brasil, também houve crescimento. Estima-se que cerca de 40% a 50% dos pacientes que usam aparelhos, atualmente, tenham idade superior a 30 anos, isso representa um aumento de 40% de novos aparelhos ortodônticos na ultima década, conforme apresentado na pesquisa da Associação Paulista de Ortodontia.

Entre os fatores que contribuíram para este crescimento está a preocupação com a estética e a facilitação do acesso ao tratamento sem importar a idade – “O aparelho ortodôntico era coisa de criança ou adolescente, os adultos ficavam longe do tratamento. Hoje, isso já não acontece. Os adultos resolveram se submeter aos tratamentos ortodônticos que preservam a estética do paciente, graças à evolução e à eficácia dos tratamentos. Essa evolução na ortodontia se deve à introdução dos alinhadores invisíveis, aparelhos estéticos que podem ser usados em qualquer idade e que facilitam tanto a limpeza dentária diária, quanto o manuseio do aparelho” – declara Fernando Buranello, especialista e CEO da Esthetic Aligner.

Segundo o especialista o que leva cada vez mais adultos para a cadeira do dentista é mais do que vaidade, para eles a procura em reparar os dentes com 40, 50 anos é também uma questão de saúde e oportunidade, já que quando crianças não tinham acesso ao aparelho ortodôntico e ortodontistas com técnicas avançadas e a um preço acessível. “O paciente independente da idade precisa ter osso e tecidos de suporte para movimentar os dentes, já que com a idade é comum a perda destas estruturas, os aparelhos fixos acabam sendo contraindicados nestes casos. Porém, o mal posicionamento dos dentes agrava a saúde e a estética bucal. Mas, hoje, temos um recurso para tratar estes casos e que são totalmente guiados por computador. Os alinhadores invisíveis além de fazer muito sucesso com os pacientes adultos pela estética e conforto são extremamente eficientes”, ressalta Buranello.

“Boa parte do público interessado nesta forma de tratamento é de homens e mulheres que querem melhorar o sorriso, mas não tem disposição para utilizar aparelhos metálicos desconfortáveis e que ferem a estética. Muitos de nossos pacientes são executivos que não tem tempo para consultas demoradas. Com os alinhadores estéticos da Esthetic Aligner a maior parte do trabalho é feita em laboratório, extremamente precisa e guiada com ferramentas e softwares de última geração, isto permite que as consultas sejam muito rápidas”, revela o especialista.

Buranello explica que o alinhador invisível tem a vantagem de raramente ser notado e, além disso, pode ser retirado para as refeições, higienizações e em eventos sociais, sem comprometer o tratamento.

Sobre a Esthetic Aligner

Desde que a Esthetic Aligner começou em 2008, já foram produzidos mais de 210 mil alinhadores, o que dá uma média de 24 mil aparelhos ao ano ou 2,500 aparelhos por mês. Os alinhadores estéticos são produzidos em um laboratório próprio com ferramentas, maquinário e softwares de última geração em São Paulo. Indicados para qualquer idade, os alinhadores proporcionam correção eficiente e é direcionado para pessoas que fogem dos tratamentos com aparelhos fixos convencionais.

Além do atendimento nas unidades modelos, a Esthetic Aligner possui mais de 1000 profissionais credenciados em todo o Brasil e no exterior.

Fonte: Digital Trix